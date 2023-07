Kid Noize en opening party du Brussels Urban Sessions 2023, le plus grand rendez-vous de sports d’action

Du 6 au 9 juillet, Bruxelles se transformera en capitale mondiale des sports d'action et de la musique avec le Brussels Urban Sessions, un événement spectaculaire attendu depuis longtemps. Pendant 4 jours au Parc Josaphat, les passionnés de sports d'action et de musique pourront profiter d'un programme intense comprenant le BMX Freestyle (Coupe du Monde UCI), le Parkour, le Breaking, le Skateboard et un show d'ouverture inédit par le DJ belge Kid Noize. Cet événement mettra en lumière l'excitation des sports d'action ainsi que le lien indéniable entre cette culture urbaine et la musique.