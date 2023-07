L’impressionnante préparation de Tom de Dorlodot pour le Red Bull X-Alps 2023

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Pour cette année 2023, Tom intensifia sa préparation en diversifiant ses activités sportives. Il participa notamment à de nombreuses courses à pied et à des trails pour travailler son endurance. Il créa des routines hebdomadaires et s'astreignit à des entraînements intensifs comprenant du VTT, de la course à pied et des séances de dénivelé. Pour atteindre ses objectifs, Tom bénéficia également d'un encadrement professionnel avec un coach, une nutritionniste et un préparateur mental.

La clé ? Faire de volume

L'une des clés de la préparation de Tom était de faire du volume et de développer une solide base d'endurance. Au cours de la course, il pouvait parcourir des distances allant jusqu'à 100 kilomètres par jour à pied, avec des dénivelés positifs atteignant 3 000 à 4 000 mètres quotidiennement. Tom s’était donc concentré sur le trail, participant à des épreuves telles que le trail des Açores, ce qui lui a permis de construire une base solide.

L’importance de la nutrition

La nutrition joue également un rôle crucial dans la préparation de Tom. Après avoir perdu près de dix kilos lors de sa première participation en 2007, il a compris l'importance de consommer suffisamment de calories pour maintenir ses performances. Pour cette édition 2023, une attention particulière a été accordée à la préparation des repas, avec un chef ayant élaboré des plats adaptés à ses besoins énergétiques. Des aliments de qualité étaient soigneusement sélectionnés pour favoriser la récupération et prévenir les inflammations par exemple.

Le dimanche 18 juin, Tom de Dorlodot clôturait le Red Bull X-Alps 2023

C’est chose faite ! Tom de Dorlodot l’a fait ; venir à bout de la mythique course des Red Bull X-Alps. Le dimanche 18 juin, Tom a réalisé l'exploit tant attendu en franchissant la ligne d'arrivée. C'est à Zell am See, en Autriche, qu'il a conclu cette aventure hors du commun, déclenchant ainsi une explosion de joie tant pour lui que pour son équipe et ses proches.

« Le X-Alps, c'est pour moi une sorte d'école de vie. J'ai appris plein de choses sur moi, sur mon équipe et c'est pour ça que ça m’éclate. » explique Tom.

Le Red Bull X-Alps, c’est quoi ?

Le Red Bull X-Alps est une course d'aventure et d'endurance qui se déroule tous les deux ans depuis 2003. Elle est considérée comme l'une des compétitions les plus difficiles au monde dans le domaine des sports aériens et de montagne. Les participants doivent parcourir une distance d'environ 1 000 kilomètres à travers les Alpes, en traversant plusieurs pays, notamment l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et la France. Voilà maintenant 9 fois que le parapentiste et aventurier Belge, Thomas de Dorlodot, participait au Red Bull X-Alps, faisant de lui un vétéran de la compétition.

L'événement met en avant une combinaison de parapente et de course à pied, les athlètes devant parcourir de longues distances à pied lorsqu'ils ne peuvent pas voler en raison des conditions météorologiques ou de l'absence de thermiques. Ils doivent transporter tout leur équipement, y compris leur parapente, dans un sac à dos pour la durée de la course, ce qui ajoute un défi supplémentaire.

Partez, vous-aussi, à l’aventure dans les Alpes avec Blacksheep van Belgique

Envie de vivre une aventure inoubliable dans les majestueuses Alpes ? Partez, vous-aussi, à la conquête de ces sommets légendaires grâce de Blacksheep Van Belgique. Cette année, l'équipe FreeRide a eu la chance de bénéficier du soutien de Blacksheep Van Belgique, qui met à leur disposition un tout nouveau van aménagé, parfait pour explorer les Alpes en toute liberté. Que vous soyez à la recherche de paysages à couper le souffle, de sites de parapente, de randonnées exaltantes, de festivals en plein air ou d'autres expériences uniques, la vie quotidienne à bord d'un van offre une multitude de possibilités. Avec deux agences situées à Namur et à Bruxelles, Blacksheep Van Belgique vous offre de nombreuses opportunités de louer un van et de partir à l'aventure à la découverte des merveilles des Alpes. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à créer des souvenirs qui resteront gravés dans votre esprit pour toujours.

<< Suivez Blacksheep van Belgium sur les réseaux >>

Un compagnon d'aventure de choix : le Volkswagen California

Tom de Dorlodot et son équipe se préparent pour une aventure inoubliable lors du Red Bull X-Alps 2023, et ils peuvent compter sur un partenaire de confiance pour les accompagner tout au long de leur périple : Volkswagen et ses vans VW California. Ces véhicules emblématiques offrent à l'équipe la liberté et la flexibilité indispensables pour conquérir les Alpes. Les vans VW California sont parfaitement adaptés à toutes les exigences de l'équipe des X-Alps, que ce soit pour le transport de leur équipement essentiel, la fourniture d'un abri confortable ou bien plus encore. Avec leur fiabilité, leur robustesse et leur style distinctif, ces vans sont les compagnons idéaux pour soutenir l'équipe de Tom lors du X-Alps.

L’équipe FreeRide est accompagné par le photographe Sylvain Crasset sur ce X-Alps 2023

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de cette course hors normes.

Instagram : @sylvain_crsst

Site : https://www.sylvaincrasset.be/

Suivez toutes les aventures de Thomas sur ses réseaux sociaux

Instagram: @tomdedorlodot (https://www.instagram.com/tomdedorlodot/)

Instagram : @searchprojects (https://www.instagram.com/searchprojects/)

Facebook: @thomasdedorlodot (https://www.facebook.com/thomasdedorlodot/)