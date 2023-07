Le succès grandissant des logements insolites (Huttopia)

L'objectif initial derrière la création de ces hébergements était de proposer un logement qui offrirait une parenthèse au quotidien et susciterait un effet zen chez les voyageurs. Il s'agit de rendre l'ordinaire extraordinaire en offrant une expérience de séjour unique. Ainsi, dormir dans une cabane dans les arbres ou dans une tente en pleine nature devient une aventure hors du commun.

Mais comment expliquer la croissance exponentielle de ce secteur ? Tout simplement parce qu'il fait rêver, tant pour les porteurs de projets que pour les voyageurs en quête de cette parenthèse idyllique, coupée du temps. L'importance de la reconnexion à la nature ne cesse de croître dans notre société moderne. Les logements insolites offrent ainsi une opportunité de se ressourcer en pleine nature, de renouer avec des valeurs plus simples et de profiter d'un environnement préservé.

Au cœur du groupe Huttopia

Parmi les acteurs majeurs de ce marché, le groupe Huttopia se distingue par sa volonté de raviver l'esprit campeur, le rêve de la cabane au fond des bois et du plaisir de se réveiller en pleine nature. La société propose des hébergements en toile et bois, alliant confort et expérience différente dans des sites naturels préservés. L'essence même de Huttopia se trouve dans son nom : une hutte, un abri sommaire, associée à l'utopie, cette île des bienheureux de Thomas More qui n'existe pas. Huttopia incarne ainsi cette synthèse entre la simplicité et l'idéal.

Fondée à Lyon en 1999 par la Famille Bossanne, amoureuse d'un certain art de camper et des grands espaces naturels, Huttopia est aujourd'hui présente dans près de 90 sites répartis dans 7 pays. La société a su développer des modèles de glamping depuis plus de 23 ans, s'adaptant à la culture et à l'esprit des lieux. Que ce soit avec ses Villages Forestiers, ses Campings-Nature ou ses City-Kamps en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Chine et ailleurs, Huttopia s'impose comme l'un des principaux acteurs de l'écotourisme.

Le développement de Huttopia s'est fait progressivement, en gardant le cap initial défini par la famille Bossanne, dans un esprit d'indépendance et d'entrepreneuriat. La société a su innover et placer l'humain au cœur de son projet, en travaillant en collaboration avec les Parcs Nationaux et les gestionnaires des espaces naturels. Dès 2000, Huttopia a établi des partenariats avec l'Office National des Forêts en France, les Parcs Nationaux au Québec en 2008, le Sichuan Tourism Group en Chine en 2013, et le Staatsbosbeheer aux Pays-Bas depuis 2018. En 2019, Huttopia a également collaboré avec les Parcs Nationaux en Argentine.

Le succès de Huttopia repose sur sa capacité à proposer une expérience unique, mêlant nature, confort et esthétique. La société a contribué à poser les bases du glamping, ce camping glamour qui offre une alternative séduisante aux hébergements traditionnels. Forte de son ambition de poursuivre l'aventure Huttopia aux quatre coins de la planète, l'entreprise continue de séduire les voyageurs en quête d'une expérience de séjour insolite, au plus près de la nature.

Netherland, Limburg, Herkenbosch, Huttopia de Meinweg ©Copyright by Ruben Drenth

Le marché de l'hébergement insolite continue de croître, attirant de nouveaux acteurs et offrant toujours plus de choix aux voyageurs. Dans ce paysage en constante évolution, Huttopia se démarque par son expertise et son engagement en faveur de la préservation de la nature. Que ce soit pour une escapade en amoureux, des vacances en famille ou simplement pour une parenthèse ressourçante, les logements insolites offrent une expérience unique et inoubliable.

