Au cœur du Red Bull X-Alps 2023 avec le parapentiste et aventurier belge Tom de Dorlodot

Le départ de la course, le 11 juin, a marqué le début de deux semaines d'efforts intenses pour Tom de Dorlodot. Tout au long de cette aventure, il a dû faire face à des conditions météorologiques imprévisibles et à des défis variés. Malgré cela, son expérience et ses compétences techniques lui ont permis de réaliser des vols remarquables, exploitant chaque opportunité qui se présentait à lui.

« C'est une course qui rythme un peu ma vie en fait, parce que tous les deux ans j'ai ce rendez-vous qui sont les X-Alps et tous les deux ans, je me prépare, je m'entraîne, je rentre dans ce rythme. En fait, ça me permet de maintenir un style de vie très sain. Je bois très peu d'alcool, je fais attention à ce que je mange, je fais énormément d'activités physiques. Ça me garde en super forme et c'est vraiment une belle excuse, un beau prétexte, mais surtout une magnifique aventure. » explique Tom.

Lors de la deuxième journée, Tom a impressionné les spectateurs en réalisant des vols exceptionnels, confirmant ainsi sa position parmi les meilleurs concurrents de la course. Son enthousiasme était palpable lorsqu'il a décrit l'un de ses vols comme étant le plus beau de sa carrière au Red Bull X-Alps. Cette déclaration témoigne de sa passion et de sa détermination à atteindre de nouveaux sommets.

Cependant, la compétition n'a pas été sans difficultés pour Tom. Le troisième jour, il a dû faire face à des conditions météorologiques défavorables, avec des vents violents et une instabilité aérologique en tentant de rejoindre la Suisse. Malgré ces obstacles, il a persévéré et a continué à avancer, refusant de laisser les éléments le décourager.

Le quatrième jour a été un tournant décisif pour Tom. Dans un vol époustouflant de plus de 250 kilomètres, il a survolé des paysages spectaculaires, du Niesen en Suisse à l'Italie en passant par le majestueux Mont Blanc. Ce vol a été un moment de gloire pour Tom, lui permettant de regagner du terrain dans la compétition et d'attirer l'admiration de tous.

Le cinquième jour a été marqué par un autre vol extraordinaire qui a rapproché Tom toujours plus près de la dernière balise. Son talent et sa maîtrise du parapente ont été mis en valeur alors qu'il franchissait des centaines de kilomètres avec une détermination sans faille. Cette performance exceptionnelle a démontré sa capacité à surmonter les difficultés et à repousser ses limites.

Le 18 juin, après des jours d'efforts inlassables et de lutte contre les éléments, Tom de Dorlodot a franchi la ligne d'arrivée du Red Bull X-Alps 2023. Son parcours incroyable restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui ont suivi sa quête. Malgré des conditions météorologiques adverses, il a fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle et d'une résilience inébranlable, le propulsant parmi les grands noms de cette compétition légendaire.

Le Red Bull X-Alps 2023 restera un chapitre mémorable de l'histoire de Tom de Dorlodot. Son expérience, son talent et sa détermination ont été mis à l'épreuve lors de chaque étape de cette aventure. En repoussant constamment ses limites, il a prouvé qu'il était un véritable héros de l'air et un modèle d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à défier les montagnes et à atteindre de nouveaux sommets.

« En fait, il y a deux ans, je disais: Là, je crois que c'est ma dernière. Et puis j'ai repris goût. J'ai vraiment eu cette envie qui est revenu très fort de réattaquer. Et là, je pense que, bon, c'est ma neuvième, Je vais en tout cas en faire dix, et peut-être quinze, en fait. » conclut Tom.

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

L’équipe FreeRide est accompagné par le photographe Sylvain Crasset sur ce X-Alps 2023

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de cette course hors normes.

