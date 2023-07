Vivez le Red Bull Hardline, la course de VTT descente la plus difficile au monde, en direct avec Thomas Genon

Thomas Genon rides the course at Red Bull Hardline in Dinas Mawydd, Wales on July 22, 2021. // Dan Griffiths / Red Bull Content Pool // SI202107240215 // Usage for editorial use only // ©Dan Griffiths / Red Bull Content Pool

« Le Red Bull Hardline est quelque chose de différent pour moi, car je fais principalement du slopestyle et du VTT freeride. Mais c'est un défi tout aussi amusant et exigeant. En même temps, c'est aussi une préparation idéale pour le Red Bull Rampage, où je serai à nouveau sur la ligne de départ à l'automne. Mon objectif pour cette deuxième fois ? Descendre la colline avec un clean run. C'est parti ! » déclare Thomas Genon.

Les spectateurs belges ont l'opportunité de suivre toute l'action en direct sur FreeRide. Les téléspectateurs pourront ainsi admirer les prouesses des riders, les vitesses fulgurantes et les sauts spectaculaires qui repoussent constamment les limites du sport. Des moments de tension et d'excitation seront au rendez-vous alors que les vététistes tenteront de maîtriser chaque obstacle avec précision et agilité.

Thomas Genon riding Red Bull Hardline in Dinas Mawddwy, Wales on July 23, 2021. // Samantha Saskia Dugon / Red Bull Content Pool // SI202107240290 // Usage for editorial use only // ©Samantha Saskia Dugon / Red Bull Content Pool

Thomas Genon, surnommé "Tommy G", est l'un des compétiteurs les plus prometteurs de cette édition. Ayant déjà participé à la course par le passé, il est bien conscient des défis qui l'attendent. Thomas est prêt à donner le meilleur de lui-même et à rivaliser avec les stars mondiales du VTT descente, telles que Gee Atherton et Craig Evans, qui seront également présentes pour cette compétition épique.

Le Red Bull Hardline ?

Le Red Bull Hardline est bien plus qu'une simple course de VTT descente. C'est un événement qui pousse les limites du sport et qui met en avant le talent et le courage des vététistes. La combinaison de la nature impitoyable de la vallée de Dyfi et des obstacles ingénieusement conçus crée une expérience unique et palpitante pour les participants et les spectateurs.

Vincent Tupin performs during Red Bull Hardline at Dinas Mawddwy, Wales on September 11, 2022 // Nathan Hughes / Red Bull Content Pool // SI202209110672 // Usage for editorial use only // ©Nathan Hughes / Red Bull Content Pool

Rendez-vous le samedi 15 juillet pour assister à la neuvième édition du Red Bull Hardline. Que vous soyez un passionné de VTT ou simplement un amateur de sensations fortes, cette compétition promet d'être une expérience inoubliable. Préparez-vous à vivre des moments d'action intense, de suspense et d'adrénaline alors que les meilleurs vététistes du monde se lancent dans cette incroyable aventure à travers l'une des pistes les plus redoutables au monde.

