Maxime Monfort s’est offert le sommet du Mont-Blanc : “J’avais ce défi en tête depuis longtemps, une expérience incroyable”

À vélo, Maxime Monfort aimait la montagne. Un amour toujours présent qui l’a amené à réaliser l’ascension du Mont-Blanc ce 11 juillet.

”J’avais ce défi en tête depuis longtemps, explique-t-il. La montagne est un milieu que j’adore, où j’aimerais quasiment vivre. L’an dernier, j’ai rencontré un guide à Chamonix et nous avons parlé de cette ascension. Tout s’est mis en place de cette manière. “

Pour Maxime Monfort et son guide, l’aventure a débuté à 3 heures du matin à 1 000 mètres d’altitude.

Maxime Monfort est un passionné de montagne

Bientôt un trail de 60 km en Italie

”Nous avons enfilé des vêtements plus chauds aux alentours de 3 000 mètres, poursuit Maxime Monfort. Nous nous sommes encordés pour la partie technique de la montée avec des chutes de pierres possibles notamment. À la sortie de cette portion, nous avons pris un ravitaillement et des vêtements encore plus chauds ainsi que des crampons pour la partie finale.”

Une partie finale qui s’est avérée plus dure que ne le pensait Maxime Monfort.

”J’avais sous-estimé la marche glacière, la pente, le fort vent latéral et l’altitude ont compliqué cette fin d’ascension, ajoute l’ancien cycliste professionnel. Mais l’arrivée au sommet était grandiose, nous étions seuls à ce moment-là. L’esplanade plane et large du sommet surprend et la vue est à couper le souffle.”

La belle aventure de Maxime s’est poursuivie avec la descente pour un total de 32,82 km en un peu moins de dix heures.

”Il est évident que ce n’était pas une performance que je visais, mais une expérience, complète Maxime Monfort. Ma condition physique m’a permis de réaliser cette ascension sans trop de difficulté, mais je n’avais pas de dossard, ce n’était pas chronométré, nous avons effectué quelques pauses ravitaillement.”

Maxime Monfort est un habitué des podiums sur les trails en Belgique. ©-

Cette nouvelle expérience aura renforcé l’attrait de Maxime Monfort pour la montagne et cette ascension en appelle peut-être d’autres.

”Chamonix est à six heures 30 de route, ce n’est pas loin, commente-t-il. Il y a tellement de balades, de parcours à réaliser en montagne avec des endroits fascinants.”

En attendant, Maxime Monfort va poursuivre ses courses de trail avec une prochaine course le 29 juillet en Italie avec 60 km au menu et surtout 4 800 mètres de dénivelé.

L’heure de la retraite sportive de Maxime Monfort, ce n’est pas vraiment pour tout de suite.

Le Tour ? Une énorme déception

Maxime Monfort suit évidemment le Tour de France de l’équipe Lotto-Dstiny. Et il ne peut cacher sa déception au terme de cette première quinzaine.

”C’est compliqué, il faut bien le reconnaître, dit Maxime Monfort. Caleb Ewan aurait pu en empocher une ou l’autre malgré Philipsen. Il fait une fois deuxième, une fois troisième. Il était bien emmené. Il a un peu loupé ses sprints et puis il y a cet abandon. Au rayon des satisfactions, il faut citer Victor Campenaerts alors qu’il n’était même pas présélectionné. C’est chouette. Je suis très content de Maxime Van Gils, il se montre pour son premier tour. Cette deuxième place vendredi est un réel bonheur. ”