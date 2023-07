Campagne #endgenderstereotypes : Les discriminations de genre persistantes dans le monde du sport

Nikita Ducarroz rides at Daniel Dhers Action Sports Complex in Raleigh, North Carolina on February 02, 2021. // Robert Snow / Red Bull Content Pool // SI202102180343 // Usage for editorial use only // ©Robert Snow / Red Bull Content Pool

Les compétitions et exploits féminins dans le monde du sport sont souvent relégués au second plan, malgré les avancées en matière d'égalité des sexes dans d'autres domaines. Les médias accordent généralement moins de couverture aux compétitions sportives féminines par rapport à celles des hommes. Les compétitions et les performances des athlètes féminines ne bénéficient pas du même niveau d'attention, de promotion et de financement que leurs homologues masculins. En conséquence, cela limite la visibilité des sportives et affecte leur reconnaissance et leur notoriété. Les stéréotypes de genre jouent également un rôle majeur dans la sous-représentation des femmes dans le monde du sport. Les préjugés selon lesquels les femmes seraient moins compétentes, moins athlétiques, ou que certains sports sont inappropriés pour elles persistent, influençant la perception et les choix des athlètes, des médias et du public.

« Les stéréotypes de genre sont encore très répandus dans les sociétés d’Europe. Il ne s’agit pas d’une simple question d’opinion personnelle, car cela affecte les femmes comme les hommes. Les attentes quant à ce qu’une fille devrait ou ne devrait pas étudier, le type d’emploi qu’un homme devrait occuper ou les rôles qui conviennent aux femmes dans la vie privée et publique peuvent avoir des conséquences négatives sur le marché du travail et la société en général, et peuvent conduire à des inégalités économiques persistantes entre les femmes et les hommes. Ces stéréotypes doivent être combattus puisqu’ils limitent les libertés et les choix personnels. J’espère que notre campagne va pousser chacun à réfléchir et ainsi contribuer à améliorer les comportements. En attendant, j’invite tous les Européens à se joindre à nos efforts pour éliminer les stéréotypes de genre dans l’ensemble de l’Union. » déclare Helena Dalli, commissaire européenne à l’Égalité.

La campagne #endgenderstereotypes de la Commission est un pas important vers la sensibilisation aux discriminations de genre dans le monde du sport. La sous-représentation des championnats féminins, due à une médiatisation inégale, à l'écart salarial, à l'accès limité aux installations et aux ressources, ainsi qu'aux stéréotypes de genre, nécessite une attention urgente. Pour parvenir à une véritable égalité des sexes dans le sport, il est essentiel de remettre en question ces préjugés et de promouvoir activement la visibilité et la reconnaissance des athlètes féminines. Seul un engagement continu et une prise de conscience collective permettront de surmonter ces obstacles et d'ouvrir la voie à un avenir plus inclusif et équitable pour les femmes dans le monde du sport.

