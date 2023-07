Thomas Genon: Le Jura Suisse à l'Honneur dans son Nouveau Projet Vidéo

Jules Langeard ©Jules Langeard

« Je suis en effet souvent à Delémont. Le canton est magnifique, encore un peu secret et avec des habitants, toujours prêts à aider et à échanger. Je me sens comme à la maison ici. Le projet vidéo m’a aussi donné une bonne raison de découvrir ou redécouvrir de nombreux endroits. De plus, la confiance de Jura Tourisme et notre liberté créative ont vraiment fait de ce projet une expérience détendue et enrichissante », explique Thomas Genon.

Le film dévoile la beauté sauvage de la région, avec ses vastes forêts, ses cours d'eau paisibles, et ses vastes champs verdoyants. Tommy G a pris le temps de parcourir les sentiers ombragés bordés de majestueux sapins, ce qui lui a permis de saisir toute l'essence de la nature préservée du Jura.

Outre la nature, le film met également en évidence les trésors architecturaux du canton, notamment les villes de Delémont, Porrentruy, et St-Ursanne. Ces cités pittoresques sont dotées d'églises et de ponts du moyen-âge, rappelant le riche héritage historique de la région. Les châteaux qui ponctuent le paysage ajoutent une touche de charme médiéval et romantique.

Jules Langeard ©Jules Langeard

Bien évidemment, il est impossible de parler de la Suisse sans évoquer son emblème mondial : l'horlogerie. Le film ne manque pas de montrer les célèbres horloges suisses, symboles de précision et d'excellence.

Nicolas Luterbacher, responsable marketing à Jura Tourisme, s'est exprimé avec enthousiasme sur le résultat du projet. « Pour nous, il était important de laisser la liberté à Thomas et à Jules. Nous sommes ravis du résultat. C’est une manière différente de promouvoir notre canton magnifique et de lui rendre hommage. Avec Thomas, nous sortons des sentiers battus. »

Jules Langeard ©Jules Langeard

Le film de Tommy G sur le Jura Suisse promet de devenir une vitrine exceptionnelle pour cette région pittoresque et authentique. En explorant la beauté naturelle et le patrimoine culturel de ce canton, le freerider belge démontre une fois de plus que le vélo peut être bien plus qu'un simple sport extrême, mais aussi un moyen de connecter les gens à la nature et à l'histoire.

Grâce à cette nouvelle réalisation audacieuse, le Jura Suisse est sur le point de se révéler au monde, invitant les voyageurs et les amateurs de VTT à découvrir ses secrets bien gardés et sa splendeur préservée. Tommy G aura réussi, une fois de plus, à laisser sa marque dans le monde du freeride en choisissant un cadre inattendu et en offrant au public une vision unique de cette région suisse à couper le souffle.

Jules Langeard ©Jules Langeard

