Tour Voile : Bel-Yachting a su relever le défi dans des conditions difficiles lors de sa 28e participation

Pour pérenniser la tradition nautique, Bel-Yachting, qui fête ses trente ans d’existence, décide de s’engager pour être au départ de son 28e Tour de France à la Voile, s’appelant désormais Tour Voile. Le parcours des combattants belges ne fait que commencer. Dès la sortie de l’hiver, Mady Fobert et son équipe prennent langue avec l’organisation pour le modus operandi : rédiger un dossier, le prix de location d’un Figaro 3, quel parcours, quel équipage… avant de trouver les partenaires pour finaliser la participation !

Dès les premières semaines du printemps, les réunions en vidéoconférences, organisées par Ultim Sailing avec les moyens du bord, se succèdent avec les équipes intéressées. L’envie croît au fil du temps au sein des teams désireux de retrouver le Tour. Comme de coutume, la Région de Bruxelles-Capitale répond présent pour soutenir le projet. Mais le temps presse pour dénicher des partenaires privés à quelques semaines seulement du départ du Tour Voile. Faute de temps et de moyens, le programme de navigation (entraînements et participation à des régates d’avant-saison) est revu à la baisse… Mais l’envie soulève les montagnes.

Une brillante huitième place finale à La Rochelle

Avec l’apport de quelques partenaires supplémentaires et de deux mécènes, Bel Yachting sera bien présent dans la course. À moins d’un moins du départ, la candidature belge est actée. L’équipe est sur pied et sera articulée autour du kipper Timothée Deplasse. Feront partie de l’aventure, le co-skipper Winnie Berteloot ainsi que Célestin Goubau, Corto Yerles, Alice Dive et Aline Pierrard. (NdlR : le règlement impose un équipage de quatre personnes à bord dont une femme et deux jeunes de moins de 26 ans). “Nous avons pu compter sur l’aide précieuse du propriétaire du bateau et l’équipe de Damien Seguin (Apicil) pour que nous puissions être au départ le 1er juillet à Saint-Quay-Portrieux après le convoyage depuis Lorient et découvrir le Figaro 3 que personne ne connaissait…”, explique Mady Fobert.

C’est parti pour deux semaines en passant par les étapes de Brest, Lorient, Quiberon, Pornichet et l’arrivée à La Rochelle. Les régates s’enchaînent et les résultats s’améliorent au fil des jours. Le bateau belge s’éloigne de la dernière place au général et étonne les autres équipages en montant à deux reprises sur le podium. Avec une 8e place finale sur 14 participants, Bel Yachting peut, une fois encore, être fier de son équipage. Le Tour Voile a tenu toutes ses promesses en renouant avec ses fondamentaux et ainsi permettre aux plus jeunes de découvrir et plonger dans l’aventure du large. La victoire d’une renaissance !