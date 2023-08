Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 2023 à Tignes : Quand la montagne rencontre les sports urbains

Pour cette troisième édition du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour, c'est le skateboard, le roller et la trottinette qui ont pris le devant de la scène pour le lancement de cet événement présenté par FISE. Organisée sur deux jours, la première étape à Tignes a donné le coup d'envoi de l'édition estivale du Mountain Shaker, offrant aux spectateurs des moments forts autour de compétitions, démonstrations et animations de skate, trottinette et roller, avec la participation à la fois des professionnels et des amateurs.

Le spectacle était au rendez-vous avec des contests intercalés de démonstrations par 6 riders urbains FISE qui ont su enflammer le public lors de séances de dédicaces sur chaque étape. Cette année, le champion du monde 2022 de Trottinette Freestyle, Jonathan Perroni, a fait sensation en enflammant les rampes du skatepark aux côtés du double champion d'Europe Esteban Clot. En Roller, c'est Armelle Tisler, Championne d’Europe 2022, qui a conquis les cœurs du public avec son sourire légendaire, accompagnée du rider pro montpelliérain, Nicolas Auroux. Les deux acolytes parisiens, Sebastian Mouron et Juan Renoux, ont également régalé le public savoyard de leurs meilleurs tricks en skateboard, ajoutant une touche d'audace et de créativité à la compétition.

L'événement a rassemblé une impressionnante cinquantaine de riders nationaux et locaux pour les contests ouverts aux catégories Junior, Women et Open, témoignant de l'engouement des passionnés pour cette tournée exceptionnelle. Au-delà des compétitions et des démonstrations, le public a également eu l'opportunité de profiter d'un village d'exposants et d'initiations dans les différentes disciplines, offrant ainsi un week-end 100% freestyle.

Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour

Après deux éditions précédentes couronnées de succès, les adeptes des sports de glisse urbaine se sont retrouvés dans trois stations fidèles depuis le lancement du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour : Tignes, Avoriaz et La Clusaz. Ces lieux emblématiques de la glisse sont devenus des rendez-vous incontournables pour les amateurs de freestyle.

Tout au long de la tournée, des contests de roller, skateboard et trottinette sont organisés sur des parks éphémères spécialement montés pour l'occasion, qui restent en place tout l'été. Ces espaces permettent aux débutants de s'initier à ces disciplines et aux plus expérimentés d'enchaîner les runs pour se perfectionner avant d'être rejoints par les riders professionnels lors de chaque étape. C'est l'occasion parfaite pour apprendre de nouvelles techniques, améliorer sa pratique et se laisser inspirer par les tricks époustouflants des athlètes, le tout dans une ambiance électrisante propre au Savoie Mont Blanc Freestyle Tour.

Savoie Mont Blanc

La région de Savoie Mont Blanc est mondialement reconnue pour ses spots de glisse en hiver, mais elle se positionne également comme une destination incontournable pour les sports outdoor en été. En renouvelant son invitation pour le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour, l'Agence Savoie Mont Blanc affirme sa volonté de susciter l'engouement des jeunes pour les sports urbains à pratiquer en Savoie et Haute-Savoie, faisant de la région une destination multi-glisse et multi-saison.

Le festival Mountain Shaker à Tignes

La première étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 2023 à Tignes a été intégrée avec succès au festival Mountain Shaker, une semaine riche en festivités et en compétitions sportives. Avec un programme varié allant du skate au BMX en passant par la trottinette, le vélo et les randonnées gourmandes en VTT/VTTAE, sans oublier les concerts outdoor sur les berges du lac, les séances de cinéma en plein air, les activités bien-être, les animations et le Village Partenaires, cette première édition estivale a comblé les attentes des passionnés de sports et de culture. Tignes s’affirme une fois encore comme un lieu incontournable du sport.

Cette première étape du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 2023 à Tignes a été un franc succès, marquant le début d'une tournée estivale qui promet de repousser les limites et d'électriser les passionnés de sports urbains. Cette rencontre entre la montagne et les sports urbains est un événement incontournable pour les amateurs de freestyle, qui trouveront dans la région de Savoie Mont Blanc une destination idéale pour vivre leur passion et se surpasser.

