Exploration naturelle et sportive : Découverte de Morzine-Avoriaz au Cœur des Alpes

La culture locale est également mise en valeur, avec 3 000 habitants qui vivent au rythme de leur village. La fruitière et la ferme de Seraussaix produisent fièrement 4 800 kg de fromages, tandis que 50 chèvres participent à cette activité.

Morzine-Avoriaz ©Morzine-Avoriaz

La nature environnante est riche et diversifiée, avec pas moins de 1 372 espèces de faune et de flore, dont 346 espèces animales et 1 026 espèces végétales. De plus, les amoureux de la montagne seront ravis de découvrir les 25 cols remarquables situés à moins de 50 km de Morzine.

Nichée entre 1 190 et 2 466 mètres d'altitude, Avoriaz est une station de montagne exceptionnelle. Avec 18 900 lits, dont 13 500 dédiés aux touristes, Avoriaz se prépare à accueillir les visiteurs tout au long de l'été et de l'hiver. La station se distingue par ses 19 pistes de VTT aménagées et ses 25 remontées mécaniques réparties dans les Portes du Soleil, dont 7 à Avoriaz.

Morzine-Avoriaz ©Morzine-Avoriaz

Pour les passionnés de VTT, Avoriaz est un incontournable, offrant le plus grand bike park d'Europe avec 5 bike parks dans les Portes du Soleil et un forfait unique pour accéder à toutes les pistes. Au total, ce sont 400 km de sentiers qui raviront les adeptes de vélo tout-terrain.

Avoriaz ne néglige pas pour autant l'environnement et a créé en 2018 un Laboratoire de la Biodiversité. Cet observatoire de la faune et de la flore permet de recenser les espèces, de référencer les secteurs à enjeux et d'élaborer des plans d'action en conséquence.

Morzine-Avoriaz ©Morzine-Avoriaz

Le sport à Morzine-Avoriaz: Un paradis pour les amateurs de VTT

En septembre, les yeux des amateurs de VTT se tournent vers Morzine, car la Coupe du Monde de VTT y prend ses quartiers. Avec ses 600 km de pistes et son emplacement stratégique au cœur des Portes du Soleil, Morzine est l'un des meilleurs spots d'Europe pour le VTT. Les événements mondiaux comme le Marathon à Morzine témoignent de la renommée de la région en matière de VTT. En plus du VTT, d'autres activités telles que l'escalade et le rafting sont également disponibles dans la région.

Morzine-Avoriaz ©Morzine-Avoriaz

En ce qui concerne Avoriaz, la station se transforme en un parc de loisirs infini en juillet et en août, attirant les grands sportifs et les familles. Les pistes de VTT aménagées, les sentiers en forêt et les pistes de montagne offrent des possibilités variées pour les amateurs de vélo. Outre le VTT, Avoriaz propose d'autres activités sportives, telles que la via ferrata surplombant la station, qui offre des points de vue à couper le souffle. Les amateurs de vélo à assistance électrique seront enchantés par les parcours variés et ludiques, adaptés à tous les niveaux de pratique.

Morzine-Avoriaz ©Morzine-Avoriaz

Logements à Morzine-Avoriaz: Des lieux authentiques et chics

À Morzine, l'Hôtel Le Dahu, une affaire de famille, nous a charmés par son ambiance familiale et son héritage chaleureux. Fondé en 1955, avec 37 chambres à l'âme authentique et au charme haut-savoyard, l'hôtel offre une expérience unique dans un cadre montagnard typique. L'Hôtel Le Dahu a su évoluer au fil des années pour offrir toujours plus de confort et d'activités, faisant de chaque séjour une véritable immersion dans l'atmosphère des Alpes françaises.

<< Le Dahu >>

Quant à Avoriaz, le nouvel hôtel 4 étoiles MiL8 cultive un esprit chic et sobre. Nous avons eu l'occasion de découvrir l'Hôtel MiL8, une adresse 4 étoiles qui privilégie un esprit chic et authentique. L'atmosphère de l'établissement nous a séduits, offrant un équilibre élégant entre sophistication et ambiance montagnarde. Situé au cœur des montagnes, l'Hôtel MiL8 propose des espaces communs accueillants, tels que le salon avec sa cheminée, le bar convivial, le restaurant raffiné et la terrasse ensoleillée, qui invitent à la détente et aux moments conviviaux. L'équipe du MiL8 se distingue par son service attentionné, ajoutant une touche supplémentaire à l'expérience globale. Pour ceux à la recherche d'une escapade élégante au cœur des Alpes, l'Hôtel MiL8 s'avère être un très bon choix.

<< L'Hôtel MiL8 >>

Pour une expérience de séjour unique, Avoriaz offre également des logements insolites au cœur de la forêt du Lil’Stash. Des cabanes dans les arbres, des passerelles suspendues et des toboggans vous immergent dans un cadre naturel et sauvage. Les grandes tentes de bivouac en toile peuvent accueillir jusqu'à 5 personnes, pour une nuit magique et confortable.

Morzine-Avoriaz ©Oliver Godbold photography

Engagement en faveur de l'environnement

Tant Morzine qu'Avoriaz sont soucieuses de leur impact environnemental. Morzine poursuit ses actions pour une mobilité responsable en offrant aux voyageurs la possibilité de visualiser les émissions de CO2 et le temps de transit de chaque itinéraire sur la plateforme Go-Morzine-Avoriaz.

Avoriaz a été labélisée Flocon Vert en 2020, un label mettant en valeur les destinations touristiques de montagne engagées dans une politique de développement durable de pointe. La station est également un territoire labellisé Geopark mondial UNESCO, protégeant son patrimoine géologique, culturel et humain exceptionnel.

Morzine-Avoriaz ©Morzine-Avoriaz

Les deux stations ont conscience de l'importance de la mobilité et travaillent pour préserver leur particularité tout en proposant des solutions plus douces pour les voyageurs.

Avec ses paysages époustouflants, ses activités sportives variées et son engagement en faveur de l'environnement, Morzine-Avoriaz s'impose comme une destination de choix pour les amoureux de la montagne, du VTT et des vacances responsables. Que l'on recherche des sensations fortes sur les pistes de VTT ou des moments de détente en pleine nature, Morzine-Avoriaz saura satisfaire toutes les attentes.

Morzine-Avoriaz ©Keno

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/