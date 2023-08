Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 2023 : La passion des sports urbains à Avoriaz

Alexandre Buslain ©Alexandre Buslain

Ce rendez-vous incontournable de l'été s'est déroulé à une altitude de 1800 mètres, faisant d'Avoriaz un lieu idéal pour les amateurs de sports de glisse en montagne. Pas moins de 70 riders nationaux et talents locaux se sont affrontés dans les catégories Junior, Women et Open, en réalisant des tricks et des transferts spectaculaires qui ont fait vibrer le public sur-motivé de la station.

En Roller Women, c'est la rideuse locale Lola Roseren qui a brillé, mettant en avant son talent et son style unique pour s'imposer. Dans la catégorie Open, le Triple champion du monde australien CJ Wellsmore a montré une fois de plus son niveau exceptionnel, laissant le public ébahi par ses prouesses sur les rampes. En Skateboard, le jeune Séraphin Rohrer a impressionné tout le monde en terminant en tête de la catégorie Junior. Quant à Stellio Sakellarides, son style aérien et technique lui a permis de décrocher la première place en Open. Enfin, en Trottinette, Emile Dufour et Timon Pharabod ont démontré leurs compétences en remportant respectivement les catégories Junior et Open grâce à des tricks engagés et innovants.

Savoie Mont Blanc Freestyle Tour ?

Le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour est une véritable fusion entre la montagne et les sports urbains, réunissant les meilleurs athlètes de ces deux cultures partageant la même passion pour repousser leurs limites dans des activités et des sessions de ride palpitantes. Avec des contests de Roller, de Skateboard et de Trottinette organisés sur des parks éphémères spécialement construits pour l'occasion, cette tournée estivale offre une expérience unique aux participants et aux spectateurs.

Après les étapes réussies à Tignes et Avoriaz, le Savoie Mont Blanc Freestyle Tour clôturera sa saison à La Clusaz les 23 et 24 septembre prochains. Cette dernière étape promet d'être encore plus palpitante, avec des riders toujours plus motivés à montrer leur savoir-faire.

Une journée ambassadeur mémorable

Une journée mémorable au sommet avec les ambassadeurs du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour ! Nous avons eu l'honneur de les accompagner pour une journée sportive riche en émotions et en adrénaline.

Dès l'aube, l'excitation était palpable alors que nous nous dirigions vers le BikePark d'Avoriaz pour une incroyable session de VTT Descente. Les ambassadeurs, avec leur expertise et leur style inimitable, nous ont montré comment dompter les pistes escarpées et sinueuses du parc.

Après une matinée palpitante sur les pistes, nous nous sommes dirigés vers le circuit d'AvoKart pour une course de kart de montagne mémorable. Accompagnés d'athlètes de haut niveau, nous nous sommes préparés à en découdre sur ce tracé exigeant. Cette journée d'aventure sportive a été l'occasion rêvée pour tester les activités palpitantes proposées par le domaine. Des moments d'excitation, de partage et de découverte ont rendu cette expérience unique en son genre.

Nous étions accompagnés par une équipe exceptionnelle d'ambassadeurs du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour, composée de talents incroyables tels que Jonathan Perroni, Armelle Tisler, Nicolas Auroux, Sebastian Mouron, Juan Renoux et Esteban Clot. Leur présence a ajouté une dimension unique à cette journée sportive au sommet. En plus des ambassadeurs du tour, nous avons eu la chance d'être accompagnés par Oscar Mandin, un sportif de renom et ambassadeur d'Avoriaz. Sa présence a été une véritable source d'inspiration pour tous.

Savoie Mont Blanc ?

La région de Savoie Mont Blanc, déjà réputée mondialement pour ses spots de glisse en hiver, confirme avec cette tournée sa position de destination incontournable pour les sports outdoor en été également. En organisant cet événement, l'Agence Savoie Mont Blanc démontre son engagement à susciter l'enthousiasme des jeunes pour les sports urbains à pratiquer dans la région, contribuant ainsi à faire de la Savoie et de la Haute-Savoie un paradis pour les passionnés de glisse.

Nichée entre 1 190 et 2 466 mètres d'altitude, Avoriaz est une station de montagne exceptionnelle. Avec 18 900 lits, dont 13 500 dédiés aux touristes, Avoriaz se prépare à accueillir les visiteurs tout au long de l'été et de l'hiver. La station se distingue par ses 19 pistes de VTT aménagées et ses 25 remontées mécaniques réparties dans les Portes du Soleil, dont 7 à Avoriaz.

Les passionnés de sports urbains ont maintenant rendez-vous à La Clusaz pour la grande finale du Savoie Mont Blanc Freestyle Tour 2023. En attendant, les images fortes et les souvenirs mémorables de l'étape à Avoriaz continueront de hanter les esprits des riders et des spectateurs, faisant de cet événement un moment phare de l'été pour les amoureux de la glisse et du freestyle.

