Discussion avec Tomas Lemoine : Du Slopestyle au Freeride en passant par la Musique

Le Freeride, c'est une discipline du VTT qui s'adresse aux passionnés à la recherche de liberté pure. Contrairement au Slopestyle, qui met l'accent sur les tricks et les combinaisons aériennes, le Freeride se concentre sur l'exploration de terrains accidentés, de descentes techniques et d'obstacles naturels. Tomas se lance d’ailleurs actuellement dans la construction d'une ligne Freeride, cherchant à partager sa passion avec les adeptes de ce style.

Son passage vers le Freeride n'est pas uniquement dû au hasard. Tomas a accompli de nombreux objectifs en Slopestyle, culminant avec sa troisième place à la Joyride 2022, où il a réussi un saut légendaire sur le dernier module de Whistler. Après avoir atteint ce sommet, il a ressenti le besoin de se réorienter, de retrouver la passion du "riding pur" qu'il chérit tant. Le Freeride lui offre cette opportunité, en l'emmenant sur des sentiers plus techniques et en lui permettant de rouler sur des vélos plus imposants, le reconnectant ainsi avec les sensations qu'il recherchait.

L’importance de la musique

La musique a toujours été une composante essentielle de la vie de Tomas. Depuis son enfance, il est habitué à vivre en rythme, entouré de sons. Pour lui, la musique est une source d'inspiration, une compagne fidèle qui l'accompagne dans chaque aspect de sa vie quotidienne. Il partage cet amour de la musique en créant ses propres sons, exprimant ainsi une part de lui-même à travers cette forme d'art. Si la musique est une passion, Tomas la considère comme une touche artistique personnelle, à côté de son dévouement pour le VTT.

Lorsqu'il roule, Tomas ne se contente pas d'apprécier la musique dans ses oreilles. Pour lui, l'ambiance musicale est un élément clé de l'expérience de ride. Bien qu'il n'ait pas toujours opté pour des morceaux pendant ses courses en Slopestyle, il s'est récemment ouvert à l'idée de rouler avec de la musique lorsqu'il s'attaque au Freeride. La musique devient ainsi un partenaire harmonieux de ses descentes.

À mesure que Tomas Lemoine se réinvente en tant que pilote de Freeride et compositeur musical, il laisse transparaître une dualité passionnante. Sa quête d'authenticité dans le "riding pur" et sa créativité musicale se rejoignent pour former une image complète de l'individu qu'il est devenu. Alors qu'il évolue vers de nouveaux horizons, il reste fidèle à sa nature passionnée et à son désir de partager sa vision unique du VTT et de la musique avec le monde.

