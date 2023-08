Wyfibox, le partenaire de voyage idéal pour rester connecté partout dans le monde

Alexandre Buslain ©Alexandre Buslain

Wyfibox, c’est quoi ?

La Wyfibox est un Pocket Wi-Fi portable qui ne nécessite pas de carte SIM et offre un accès Internet illimité, stable, facile à utiliser et sécurisé partout dans le monde. Elle se connecte automatiquement au meilleur réseau disponible, que ce soit en 4G ou en 3G, assurant ainsi une connexion fiable. Jusqu'à 5 appareils peuvent se connecter simultanément à la Wyfibox, sans avoir besoin d'une carte SIM supplémentaire. En d'autres termes, elle garantit simplicité et efficacité dans toutes les situations.

La couverture de la Wyfibox s'étend à plus de 150 pays, avec plus de 580 réseaux 4G pris en charge, ce qui offre un large éventail de possibilités pour explorer de nouvelles zones. Avec un forfait de seulement 10€ par jour d'utilisation, cette solution se révèle rapidement rentable par rapport aux tarifs des opérateurs locaux ou à l'achat d'une carte SIM locale.

Portabilité optimale, sécurité accrue et simplicité d’utilisation

La Wyfibox se distingue par sa portabilité optimale, comme nous avons pu le constater lors de nos tests initiaux au Groenland, puis en Floride et au Japon. Dotée d'une batterie offrant plus de 24 heures d'autonomie, elle devient un compagnon d'aventure idéal. Son fonctionnement est simple : il suffit d'appuyer sur un seul bouton pour l'allumer, et la connexion se fait automatiquement et rapidement. L'utilisation d'une telle box permet également de préserver la batterie de votre téléphone, ce qui est particulièrement pratique lors de longues journées sans possibilité de recharge.

La principale préoccupation était la vitesse du réseau, mais cette inquiétude a rapidement été dissipée. Même lorsqu'elle était connectée à trois appareils simultanément, la Wyfibox offrait une excellente vitesse pour le streaming, le traitement de texte et toutes les autres activités en ligne telles que la gestion des réseaux sociaux. Pendant les 24 heures d'utilisation, vous bénéficierez toujours de la vitesse maximale des données mobiles, où que vous soyez. Cependant, des variations peuvent survenir en fonction de l'emplacement et de la bande passante des opérateurs locaux. Malgré des conditions parfois "extrêmes", le réseau est resté plus que satisfaisant en termes de performance.

La Wyfibox a même dépassé nos attentes même dans des environnements difficiles. Que ce soit dans les régions reculées du Japon ou dans des zones à forte densité de population en Floride, elle a maintenu une connectivité fiable et des performances solides. Même dans des conditions extrêmes telles que des températures glaciales ou des tempêtes tropicales, la Wyfibox a continué à fonctionner de manière optimale, assurant ainsi une connectivité constante.

Une large couverture réseau

Europe

Albanie - Allemagne - Andorre - Autriche - Bulgarie - Belgique - Bosnie-Herzégovine - Biélorussie - Chypre - Croatie - Danemark - Espagne - Estonie - France - Finlande - Géorgie - Gibraltar - Grèce - Groenland - Hongrie - Irlande - Islande - Italie - Lettonie - Lituanie - Liechtenstein - Luxembourg - Macédoine - Malte - Monaco - Monténégro - Norvège - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République tchèque - Roumanie - Royaume-Uni - Russie - Saint-Marin - Suède - Suisse - Serbie - Slovaquie - Slovénie - Turquie - Ukraine - Vatican.

Asie

Afghanistan - Arabie saoudite - Azerbaïdjan - Arménie - Bahreïn - Brunei - Bangladesh - Birmanie - Cambodge - Chine - Dubaï - Géorgie - Hong Kong - Iraq - Israël - Inde - Indonésie - Japon - Jordanie - Kazakhstan - Kirghizstan - Koweït - Laos - Macao - Malaisie - Maldives - Mongolie - Myanmar - Népal - Oman - Pakistan - Philippines - Qatar - Singapour - Corée du Sud - Sri Lanka - Tadjikistan - Taiwan - Thaïlande - Émirats arabes unis - Ouzbékistan - Vietnam.

Océanie

Australie - Fidji - Nauru - Nouvelle-Zélande - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Samoa - Tonga - Vanuatu

Amérique du Nord et Centrale

Canada - États-Unis - Anguilla - Antigua-et-Barbuda - Aruba - Barbade - Belize - Îles Vierges britanniques - Îles Caïmans - Costa Rica - Dominique - République dominicaine - El Salvador - Grenade - Guadeloupe - Guatemala - Haïti - Honduras - Jamaïque - Martinique - Mexique - Montserrat - Antilles néerlandaises - Nicaragua - Panama - Porto Rico - Saint-Barth - Sainte-Lucie - Saint-Marin - Saint-Vincent-et-les-Grenadines - Saint-Kitts-et-Nevis - Îles Turks-et-Caicos.

Amérique du Sud

Argentine-Brésil-Bolivie-Colombie-Chili-Équateur-Guyane française-Paraguay-Pérou-Suriname-Trinité-et-Tobago-Uruguay-Venezuela.

Afrique

Afrique du Sud - Congo - République démocratique du Congo - Égypte - Gabon - Ghana - Guinée - Kenya - Lesotho - Madagascar - Malawi - Maroc - Maurice - Mozambique - Niger - Nigeria - Rwanda - Sénégal - Seychelles - Chad - Swaziland - Tanzanie - Tunisie - Ouganda - Zambie - Zimbabwe.

