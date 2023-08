Rétrospective audacieuse sur 30 ans de VTT Freeride : Découvrez "Nothing’s For Free"

Ale di Lullo ©Ale Di Lullo

Ce documentaire tant attendu plongera les spectateurs dans les origines modestes du freeride, rappelant l'impact révolutionnaire de la série emblématique "New World Disorder" sur le sport. Un retour aux sources qui rappelle l'esprit intrépide du "go big", une philosophie qui a toujours été au cœur de l'identité de Freeride Entertainment. En ramenant cette mentalité audacieuse sur le devant de la scène avec "Nothing’s For Free", l'équipe derrière le film souhaite raviver la passion qui a fait naître cette discipline et l'a portée à des hauteurs vertigineuses.

Le projet "Nothing’s For Free" ne peut être qualifié autrement que de monumental. Il offre aux amateurs de VTT et aux néophytes une opportunité unique d'explorer l'évolution du freeride, tout en jetant un regard sur l'impact culturel qu'il a eu sur le monde du sport extrême. Le film puise des parallèles avec des œuvres cinématographiques emblématiques telles que "Dogtown and Z-Boys" et "Riding Giants", qui ont joué un rôle crucial dans la mise en lumière des sous-cultures sportives.

« Ce projet a été monolithique en taille et en échelle", explique Derek Westerlund, directeur et fondateur de Freeride Entertainment. « Il a permis au VTT de faire connaître ses Dogtown et Z Boys ou ses Riding Giants. Ce projet ouvre le VTT Freeride à un public plus large. Tout notre parcours en VTT nous a appris que, quel que soit le défi à relever, tout est possible et cela transparaît vraiment dans l'histoire du film. »

"Nothing’s For Free" est disponible en téléchargement numérique et en streaming à travers l'univers Outside Interactive et Freerider.TV. Cette sortie promet d'être une expérience immersive, permettant aux spectateurs de se plonger dans les exploits audacieux, les cascades époustouflantes et l'esprit intrépide qui caractérisent le monde du freeride.

Que vous soyez un passionné de longue date de VTT freeride ou que vous soyez simplement curieux de découvrir une sous-culture sportive dynamique et audacieuse, "Nothing’s For Free" promet de satisfaire votre soif d'aventure et de découverte. Préparez-vous à être inspiré par les parcours de ceux qui ont repoussé les limites du possible sur deux roues, tout en célébrant une communauté qui continue de redéfinir les normes du courage et de l'audace.

