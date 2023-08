La VanLife en été : Vivre simplement au plus près de la nature [Blacksheep Van Belgique]

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

BlackSheep Van Belgique : Une Aventure en Mouvement

Fondée en 2011 par Edouard Amouroux et Sylvain Fauth, BlackSheep Van incarne l'esprit de la Vanlife. Deux passionnés de roadtrip et d'activités en plein air ont décidé de partager leur amour pour l'aventure en proposant des vans aménagés pour des voyages nomades. Au cours des douze dernières années, leur entreprise a permis à plus de 22 000 amateurs de Vanlife de vivre des expériences incroyables au cœur de la nature.

Cette aventure ne se limite pas aux frontières de la Belgique. Avec des agences présentes dans 31 villes en France et 8 en Europe, BlackSheep Van s'ouvre à tous ceux qui veulent embrasser le mode de vie nomade. Mais qu'en est-il de la Belgique ?

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

La Belgique : Point de Départ Parfait pour un Roadtrip en Van

La Belgique se révèle être un point de départ idéal pour les explorateurs modernes. Que ce soit pour des projets de voyages nordiques ou pour des aventures vers des destinations plus ensoleillées telles que la France, l'Italie, l'Allemagne, la Croatie, la Slovénie, l'Espagne et le Portugal, partir de la Belgique offre des possibilités infinies. Même les courts trajets sont agréables avec des destinations comme la Zélande, les Vosges, la Forêt Noire et la Côte d'Opale à portée de roues.

<< Blacksheep Van Belgique >>

Sylvain Crasset ©Sylvain Crasset

Démystifier la Vanlife : Au-delà des Apparences

Cependant, il est important de dissiper certaines fausses idées associées à la Vanlife :

Le Spot de Rêve : Contrairement aux images idylliques sur Instagram, trouver un spot parfait avec une vue à couper le souffle, une tranquillité absolue et un accès facile n'est pas toujours simple. La priorité est de se sentir en sécurité pour la nuit.

Être Seul au Monde : Bien que le van apporte une liberté incomparable, trouver un endroit isolé peut s'avérer difficile, surtout pendant la haute saison. Des solutions existent pour dénicher des endroits moins fréquentés.

Le Repos et le Confort : Voyager en van peut être un changement par rapport au confort habituel. Il faut s'adapter, ne pas faire trop de kilomètres par jour, être organisé et ne pas surcharger le van. L'adaptation prend un peu de temps, mais une fois dans le mode, le bonheur s'installe. - Romain de Blacksheep Van Belgique.

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

BlackSheep Van Belgique : Facilité et Proximité

Si vous êtes prêt à embarquer dans l'aventure de la Vanlife avec BlackSheep Van Belgium, la réservation est simple et rapide. Il suffit de créer un compte sur leur site web https://www.blacksheep-van.com/fr/, de choisir l'agence de départ, les dates et le modèle de van. Si des questions subsistent, l'équipe est disponible par téléphone via le site pour répondre à vos préoccupations. Leurs agences belges offrent une proximité unique, avec un soutien avant, pendant et après le voyage.

L'Été, une Invitation à l'Aventure

La Vanlife avec BlackSheep Van Belgique est une invitation à l'aventure, à la découverte de nouveaux horizons et à la liberté de se déplacer à sa guise. Que vous choisissiez de partir seul, en famille ou entre amis, l'été est le moment idéal pour vivre cette expérience unique. Alors préparez-vous à sortir de votre zone de confort, à explorer des paysages magnifiques et à créer des souvenirs inoubliables sur les routes de Belgique et d'ailleurs.

<< Blacksheep Van Belgique >>

Blacksheep Van ©Blacksheep Van

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/