Exploration électrique des montagnes : Retour sur le Verbier E-Bike Festival

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

« Le Verbier E-Bike Festival entre dans sa cinquième année, devenant plus mature et s'établissant comme un rendez-vous incontournable estival pour tous les amateurs d'activités outdoor, et évidemment pour toute la communauté cycliste ! Il y a quelques années, nous parlions d'une révolution en devenir, et nous ne nous sommes pas trompés. Le e-bike est devenu un élément essentiel dans la transition vers une mobilité plus douce, accessible à tous. Mais n'oublions pas non plus la dimension fun qu'apporte ce type de locomotion. C'est principalement cela que nous offrons durant les 4 jours de festival et 3 jours de courses : du fun et de l'aventure à revendre ! Nous attendons plus de 3 500 participants, au moins 45 marques partenaires et des centaines de modèles à tester dans le décor sublime que représente Verbier et sa région. Des activités pour tous les niveaux seront proposées, avec des nouveautés notamment pour les plus petits. » explique Nicolas Hale-Woods, CEO FWT & Verbier E-bike Festival et EBWT

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

Cinq Ans de Succès Électrisant

Le Verbier E-Bike Festival est un événement 100% électrique et pour tout le monde. Pendant quatre jours passionnants, les visiteurs ont la chance de s'aventurer dans les montagnes avec une perspective électrique. Cette année marque une étape importante pour le festival, témoignant de son succès grandissant.

La commune du Val de Bagnes, qui accueille l'événement, s'est établie comme une destination incontournable dans le monde du e-bike. Ce développement a été rendu possible grâce au soutien vital des partenaires, qui ont permis d'enrichir l'offre du festival pour inclure une gamme encore plus large de participants, y compris les familles. Une nouvelle activité sur mesure a été créée spécialement pour eux, reflétant l'engagement du festival à accueillir divers publics.

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

Un Succès Co-créé

Le succès du festival ne peut être dissocié de l'engagement de tous les acteurs locaux. Des bureaux du tourisme aux entreprises locales, en passant par les guides et les magasins de sport, chacun a contribué à faire de cet événement une expérience mémorable.

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

Un Programme Enivrant

Le festival offre un programme varié qui garantit une expérience mémorable pour tous les participants :

E-Bike Tests : Les visiteurs peuvent essayer une gamme d'e-bikes de différentes marques pour trouver le modèle parfait.

Rando Gourmande : Une balade tranquille combinée à la découverte des saveurs locales.

Rando Gourmande Sportive : Pour les aventuriers gourmets qui souhaitent mêler l'effort physique au plaisir culinaire.

Parcours Délices et Parcours Découvertes : Des itinéraires adaptés à tous les niveaux, offrant la possibilité de savourer la beauté naturelle de la région.

Mountain Explorer - Nouveau : Pour les curieux, ce parcours exploratoire offre une expérience immersive dans la nature alpine.

E-Bike & Rocklettes avec le Palp Festival - Nouveau : Une fusion entre musique et e-bike, offrant une expérience multi-sensorielle unique.

Défi du Val de Bagnes : Une course en montagne pour les amateurs de défis intenses.

Bosch e-MTB Challenge : Un challenge réservé aux adeptes de VTT électrique.

E-Tour du Mont-Blanc : Une aventure épique autour du Mont-Blanc.

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

Chiffres Éloquents de l'Édition 2022

L'édition précédente a été un triomphe, réunissant 3 042 participants venant de 22 pays différents. Avec 3 909 tests effectués sur 618 e-bikes provenant de 45 marques, plus de 99 808 km ont été parcourus au total. Ces chiffres reflètent l'engouement croissant pour les e-bikes et l'enthousiasme qu'inspire cet événement unique.

Une Révolution dans l'Industrie du Vélo

Les e-bikes ne sont pas qu'une simple tendance éphémère. Ils représentent une révolution dans l'industrie du vélo. Le marché mondial des vélos électriques a explosé, passant de 27,22 milliards de dollars en 2021 à une projection de 54,48 milliards de dollars en 2027. En Suisse, 187 300 vélos électriques ont été vendus en 2021, une augmentation de 9,4% par rapport à l'année précédente. Les experts prédisent une tendance durable, avec une égalité attendue entre les ventes de vélos électriques et traditionnels d'ici 2026.

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

Un Été Multisport à Verbier

L'atmosphère électrique du Verbier E-Bike Festival s'inscrit dans le cadre plus large d'un été rempli d'activités variées dans la station valaisanne. Du VTT à l'escalade, en passant par le yoga et le trail, les possibilités d'aventures en plein air sont infinies.

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/