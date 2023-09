Verbier : La Mecque Suisse du VTT avec son Offre Variée

Verbier & Soren Rickards & KIFCAT ©Verbier & Soren Rickards & KIFCAT

Descente à Couper le Souffle

Le Verbier Bikepark est le paradis des descendeurs. Niché entre les sommets des Fontanets à 2 475 m d'altitude, Verbier à 1 535 m et La Tzoumaz, il propose neuf pistes de descente de niveaux variés, allant des débutants aux experts. Cela offre aux VTTistes une sensation d'adrénaline concentrée sur 19 km de descente, ouverte de fin juin à fin octobre. De plus, une initiation hebdomadaire est proposée pour les débutants, dispensée par des professionnels aguerris.

Enduro à l'Honneur

Les amateurs d'enduro trouveront leur bonheur parmi les 18 itinéraires enduro de Verbier. Ces sentiers de différents niveaux (facile, intermédiaire, difficile) s'étendent sur 178 km, permettant de faire le tour du Val de Bagnes et de La Tzoumaz. Ces itinéraires relient les remontées mécaniques, les arrêts de bus, les restaurants et les plus beaux points de vue de la vallée, offrant une expérience complète de la montagne suisse.

VTT E-Bike et Nuit en Refuge

Une aventure nature avec le combo gagnant : VTT E-Bike et nuit en refuge. Depuis le pied du barrage de Mauvoisin, partez à la découverte de la nature sauvage en direction du plus haut barrage voûte d'Europe. Sur votre chemin, vous traverserez des galeries creusées dans la montagne, offrant des vues spectaculaires sur le Val de Bagnes. Une borne de recharge pour e-bikes est disponible à la cabane Chanrion perchée à 2 462 m. Après une nuit dans ce refuge rénové en 2020, vous pourrez explorer les environs ou profiter d'une descente de 29 km jusqu'à la vallée.

Autour du Mont-Fort – 2 Jours en E-Bike

Une autre option exceptionnelle, que nous avons eu le privilège de découvrir lors de l'E-Bike Festival, est le Tour du Mont-Fort en E-Bike. Commencez par une ascension depuis le centre de Verbier jusqu'à la cabane Mont-Fort perchée à 2 456 m. Après une nuit en cabane, deux itinéraires sont possibles, l'un pour les cyclistes souhaitant éviter les remontées mécaniques au maximum, et l'autre pour ceux préférant économiser leur batterie. Dans tous les cas, le Tour du Mont-Fort vous emmènera à travers les stations des 4 Vallées, offrant des paysages variés, de la plaine du Rhône aux glaciers, en passant par les forêts et les alpages. Le point culminant du parcours, le Col des Gentianes à 2 900 m, offre une vue panoramique allant du Cervin au Mont-Blanc, accessible en téléphérique. La descente en douceur jusqu'à Verbier clôture l’aventure.

Verbier Infinite Playground Pass (VIP Pass)

Pour ceux qui réservent une nuit dans la destination Verbier, Val de Bagnes – La Tzoumaz, un VIP Pass est offert. Ce pass offre des avantages et un accès privilégié à toute la destination pendant la saison estivale. Il inclut la gratuité partielle des remontées mécaniques pour les piétons, une réduction de 50% pour les cyclistes, un accès illimité aux bus dans la commune de Val de Bagnes, des tarifs préférentiels sur des activités sélectionnées, ainsi que des réductions sur les animations proposées par les offices du tourisme de Verbier, du Châble et de La Tzoumaz.

Le Valais : Épicentre du VTT Mondial en 2025

En 2025, le Valais accueillera les championnats du monde de VTT, une première dans l'histoire du VTT mondial, réunissant les sept disciplines du VTT dans une même région et aux mêmes dates. Rendez-vous du 2 au 14 septembre 2025 pour encourager les 1 500 athlètes attendus. Crans-Montana (Cross-Country), Région Dents du Midi (Downhill), Grächen (E-Bike), Loèche-les-Bains (Enduro), Verbier et le Val d’Anniviers (Marathon), Monthey (Pumptrack), Zermatt (Short Track) et Sion (cérémonie d’ouverture et animations) seront les théâtres de cette compétition exceptionnelle.

Le Verbier E-Bike Festival

Verbier, célèbre pour ses pentes enneigées en hiver, s'anime d'une nouvelle énergie en été grâce au Verbier E-Bike Festival. Cet événement électrisant, ouvert à tous, propose une expérience unique pour les passionnés de cyclisme et d'aventure. Cet événement, qui célèbre déjà son cinquième anniversaire, incarne une nouvelle ère de cyclisme, permettant aux participants de tous niveaux de redécouvrir les paysages spectaculaires d'une manière inédite. L'atmosphère électrique du Verbier E-Bike Festival s'inscrit dans le cadre plus large d'un été rempli d'activités variées dans la station valaisanne. Du VTT à l'escalade, en passant par le yoga et le trail, les possibilités d'aventures en plein air sont infinies. C’est dans ce contexte que nous avions eu l’occasion de tester l’offre VTT de la station.

