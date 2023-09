Thomas Genon, JB Liautard, Jules Langeard et Shimano dévoilent le volet 3 de « The Art of MTB »

JbLiautard ©JB LIAUTARD

Le documentaire, dans le plus pur style d'un road movie à l'américaine, se décompose en neuf chapitres, chacun correspondant à un lieu de tournage. La narration, confiée à des voix calmes dignes des narrateurs hollywoodiens, guide les spectateurs à travers cette aventure à couper le souffle.

« J’en suis arrivé à être passionné et complètement motivé pour ce sport après avoir vu des choses qui m’ont inspiré. Qu’ils s’agissent de compétions, que ce soient des vidéos, que ce soient des photos dans les magazines. Et c’est vraiment ça qui m’a construit et qui a construit cette passion quand j’étais plus jeune. Quand tu fais de tels projets, tu n’en retires pas forcément un bénéfice sur le moment même. Ce n’est pas comme une compétition, voilà le trophée, voilà la première place. Les vidéos et les photos, c’est pour les donner à la scène du vtt, les donner à ta communauté. S’il y a des moments difficiles (pendant le tournage)…. Je pense aux gens qui vont regarder la vidéo. J’espère qu’ils vont apprécier et j’espère les motiver comme d’autres m’ont motivé avant, en prenant une belle photo, en réalisant un trick, une belle vidéo, une belle action » développe Thomas Genon.

Même lorsque les caprices de la météo s'invitent sur leur chemin, Thomas Genon, surnommé "Tommy G", ne manque pas de nous éblouir avec des tricks urbains exécutés devant une vieille pompe à essence ou au skate park en compagnie de riders locaux. Leur périple est parsemé de surprises, avec même de la neige qui s'invite sur leur route, ajoutant un niveau d'excitation supplémentaire à leur aventure.

Lorsque les conditions le permettent enfin, JB Liautard, maître de la photographie, Jules Langeard, responsable de la cinématographie et du montage, ainsi que Thomas Genon, nous dévoilent l'étendue de leurs talents au cœur du désert. Ils parcourent des lieux mythiques du freeride, mais aussi des zones peu connues, voire inexplorées, certaines découvertes grâce à Google Earth.

"The Art of MTB - Volet 3" est bien plus qu'un simple documentaire de VTT. C'est un hommage à la beauté brute de la nature américaine, à la créativité de l'équipe derrière la caméra, et à l'audace de Thomas Genon sur son vélo. Cette œuvre cinématographique est une invitation à rêver, à s'évader, et à repousser les limites de ce qui est possible sur deux roues. Une véritable source d'inspiration pour tous les amateurs de VTT et les aventuriers en quête de nouveaux horizons.

Les images capturées par l'équipe sont tout simplement époustouflantes, mettant en scène la nature comme acteur principal. Entre les roches escarpées, le sable rouge, et un soleil de plomb, le paysage désertique offre un spectacle à couper le souffle. Les nuances de lumière infinies et les vélos Canyon de Tommy, le Stitched 720 et le Torque al, sont sublimés dans ce décor grandiose, créant des images qui rappellent le premier pas de l'homme sur la lune, une exploration audacieuse de territoires inconnus.

« Quand je fais des photos de vélo, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Mais les trois principaux, sont la lumière, le paysage et l’action. C’est toujours un jeu entre ces trois paramètres. Il y en a toujours un qui sera plus privilégié que l’autre » explique JB Liautard

« C’est la première fois que je les accompagnais sur tout le projet, pour la partie cinématographique. Cela a permis à JB de se reconcentrer uniquement sur la photographie. Le documentaire essaye de montrer l’équilibre, parfois fragile, entre le souhait de photos scéniques/artistiques et l’envie de faire des tricks techniques. C’est une vraie réflexion que nous nous sommes posés, pendant les dix jours de notre voyage outre-Atlantique », commente Jules Langeard.

« La série Art of MTB est l'un des projets de contenu sportif dont nous sommes les plus fiers chez Shimano. Travailler avec Tommy, JB et Jules est tout simplement incroyable. Chacun d'entre eux partage un talent pur, une créativité et des compétences techniques dans leurs domaines respectifs, il n'est donc pas étonnant que le résultat de leur travail soit si puissant et inspirant. Profitez de cette incroyable aventure et de la meilleure fusion entre les arts du VTT et de la photographie ! » conclut Tommaso Amadio, Sports marketing manager EMEA, Shimano.

