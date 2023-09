Un voyage épique à travers l'Europe : Bienvenue au RaceBall Rally

L'Esprit Familial du RaceBall Rally

Le RaceBall Rally est bien plus qu'un simple rallye automobile. C'est une expérience de vie, une aventure partagée entre passionnés. Pascal Maniscalco, le créateur du rallye, insiste sur cet aspect familial : « Nous offrons à nos RaceBallers la possibilité de vivre une expérience inédite, entourés de véhicules de luxe et dans les plus beaux coins d'Europe. Nos participants nous disent souvent que l'esprit familial ainsi que les destinations sont notre plus grand atout. »

©@ddt_photograph

Un Engagement Écologique non négligeable pour un Rally

Conscient des préoccupations environnementales, le RaceBall Rally s'engage résolument à réduire son empreinte carbone. Le rallye a pris des mesures audacieuses pour atténuer son impact sur l'environnement. Pour chaque inscription au rallye, un minimum de 100 arbres seront plantés, une initiative visant à compenser les émissions de CO2 générées par les voitures d'exception participant à l'événement.

De plus, en 2021, une vente aux enchères caritative était organisée, apportant une dimension philanthropique à l'événement. Cette action caritative vise à collecter des fonds pour des causes nobles tout en soulignant l'importance de donner en retour. Cette édition 2024 signera surement le retour de cette action.

©@ddt_photograph

Un Monde Automobile Plus Vert

En fin de compte, le RaceBall Rally ne se contente pas d'offrir une aventure automobile mémorable, mais est déterminé à sensibiliser les passionnés d'automobile à l'importance de l'environnement. Chaque inscription au rallye est une promesse de planter 100 arbres, un geste qui a un impact positif sur la lutte contre le changement climatique.

Suivez les aventures du Raceball Rally :

Site web : https://raceball.lu/

Instagram: https://www.instagram.com/raceball_rally/?hl=fr

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/