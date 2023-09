Vivez le Freeride World Tour durant toute l’année grâce à Peak Performance

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

Le Freeride World Tour (FWT) incarne l'essence de cette discipline et rassemble les meilleurs riders du monde. Les compétitions se déroulent sur des pentes escarpées et sauvages, attirant un public passionné. C'est une célébration du ski et du snowboard dans leur forme la plus pure.

©Freeride World Tour & JBERNARD

Peak Performance et le Freeride World Tour, une belle histoire

L'annonce la plus récente qui fait vibrer la communauté du freeride est le partenariat de Peak Performance avec le FWT en tant que partenaire principal à partir de la saison 2024. Cette collaboration renforce l'engagement de Peak Performance envers la communauté freeride et témoigne de son soutien à ce sport qui repousse constamment les limites.

©Freeride World Tour & DDAHER

Sara Molnar, présidente de la marque Peak Performance, exprime l'enthousiasme de l'entreprise : « Le freeride est au cœur de notre marque depuis notre création en 1986. C'est donc tout naturellement que nous participons à ce sport et que nous le soutenons à ce niveau. Le Freeride World Tour continue de se développer, et avec nos valeurs communes, nous nous efforcerons d'évoluer et d'étendre la compétition encore plus loin, en abordant des sujets tels que la durabilité, la diversité et l'inclusion. ».

©Freeride World Tour & DDAHER

Une gamme de vêtements pour toute l’année

Mais ce partenariat ne concerne pas seulement les événements de l'hiver. Peak Performance vous invite à vivre l'esprit du FWT toute l'année grâce à sa gamme de vêtements spécialement conçus pour les explorateurs modernes, les amateurs de plein air et les passionnés de freeride.

Le FWT23 T-shirt Rouge, fabriqué à partir de coton 100% biologique, est un essentiel pour toutes vos aventures estivales. Doux et confortable, il deviendra rapidement votre préféré, que ce soit pour les activités en plein air ou pour une journée détente à la maison. De plus, il est disponible en trois couleurs, pour que vous puissiez choisir votre style.

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

Le FWT23 T-shirt Xtreme Unisexe, également en coton biologique, est un autre classique qui vous accompagnera dans toutes vos activités, que ce soit à la montagne ou en ville. Son extrême douceur en fait un incontournable.

Pour ceux qui aiment affronter les éléments, le sous-vêtement à manches longues pour homme est la solution idéale. Fabriqué à partir d'un mélange de polyester, d'élasthanne et de laine de mérinos, il vous gardera au chaud et au sec tout en vous offrant une liberté de mouvement totale. Respirant, absorbant l'humidité et ne provoquant aucune démangeaison, il est parfait pour les aventures en montagne.

Enfin, pour rester organisé lors de vos escapades, les sacs de rangement Peak Performance sont un accessoire indispensable. Fabriqués à partir de chutes de matières en polyester recyclé, ils sont pratiques, durables et respectueux de l'environnement.

<< Plus d’informations >>

Peak Performance ©Peak Performance

Avec Peak Performance, vous pouvez désormais vivre l'esprit du Freeride World Tour même en été. Découvrez une gamme de vêtements qui vous permettra d'explorer la montagne et de repousser vos limites, tout en affichant votre passion pour le freeride. Profitez de la liberté, de l'aventure et de l'excitation que procure ce sport exceptionnel, soutenu par une marque qui partage vos valeurs.

Retrouvez l’intégralité du Freeride World Tour 2023-2024 sur FreeRide by DH Les Sports+.

