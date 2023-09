Rencontre avec Anthony Jeanjean : L'Art du BMX Park

Anthony Jeanjean ©Anthony Jeanjean

À 25 ans, Anthony Jeanjean est un pur produit « made in FISE ». Il découvre à 10 ans le BMX puis participe à tous les événements nationaux et internationaux. Au fil des années, il a su se placer parmi les meilleurs mondiaux en BMX Freestyle Park. C’est d'ailleurs grâce à ses performances que la France s’est offerte une place aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, exploit qu’il compte reconduire pour Paris 2024.

Pour son entraîneur Patrick Guimez, questionné sur les objectifs de son protégé pour les prochaines saisons : « Le but est simple, c’est briller à Paris [Jeux Olympiques de Paris 2024]. Ce qu’on cherche absolument c’est l’or à Paris. Et 2023, ça va être une continuité, une explosion et on espère un titre mondial à Glasgow [Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2023]. »

Une rencontre chez lui

Sur un après-midi ensoleillé, nous avons eu l'opportunité de rencontrer Anthony Jeanjean, l'une des étoiles montantes du monde du BMX, sur le skatepark de la Fédération française de BMX. Nous avons découvert que cet endroit n'est pas seulement son terrain de jeu, mais aussi « son bureau » où il se prépare pour les compétitions à venir. En parlant de ses idoles, Anthony se souvient des riders qu'il admirait à l'époque : « Au FISE, je regardais beaucoup Mark Webb, Alex Coleborn, Harry Main. C'est vrai que c'est des mecs que je regardais, je les voyais passer. Je voulais toujours des petites photos, des autographes, quand j’étais plus petit. » Ces souvenirs témoignent de sa détermination à réaliser son rêve et à devenir une star du BMX.

Anthony Jeanjean est bien plus qu'un simple rider BMX. C'est un athlète passionné, déterminé à exceller dans toutes les disciplines de son sport. Son parcours inspirant, depuis ses débuts au FISE jusqu'à sa montée en tant que star internationale, montre que la persévérance et la passion peuvent vous conduire très loin dans le monde du BMX. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour ses futurs défis et compétitions.

