Tomomi Nishikubo et ses amis : Des stars du trial japonais s'envolent pour une aventure en Nouvelle-Zélande

Lorsque le magicien japonais du trial, Tomomi Nishikubo, publie une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, les amateurs de VTT du monde entier s'attendent à être émerveillés, et sa dernière création ne fait pas exception. Tomomi Nishikubo, accompagné de ses amis et stars du trial japonais Ayato Kimura et Yuki Kishi, nous a emmenés dans une aventure époustouflante en Nouvelle-Zélande.