Des kitesurfeurs de classe mondiale affrontent des vents de force 8 à Zandvoort

Contrairement aux compétitions de kitesurf traditionnelles, qui se déroulent souvent sous un soleil radieux, les kitesurfeurs ont affronté les tempêtes de la mer du Nord. Avec des vents de plus de 30 nœuds, ils se sont lancés à la conquête des figures les plus difficiles du kitesurf dans des conditions météorologiques extrêmes.

La Red Bull Megaloop a été organisée pour la première fois en 2013, mais la dernière fois qu’elle a eu lieu, c’était en 2019, et c’est le Sud-Africain Ross-Dillon Player qui l’avait remportée.

Le Red Bull Megaloop s'est déroulée dans la ville néerlandaise de Zandvoort. ©Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

La décision d’aller de l’avant n’a pas été prise à la légère, car une équipe d’experts météorologiques a surveillé les prévisions avec diligence. Seulement 32 heures avant l’événement, ils ont finalement donné le feu vert, convaincus que des vents forts et stables étaient imminents. L’élite mondiale du kitesurf s’est alors retrouvée sur la plage de Zandvoort, à seulement 30 kilomètres à l’ouest d’Amsterdam, pour un affrontement spectaculaire comme incroyable.

Au cœur de ce spectacle palpitant se trouvait le “megaloop”, le summum des figures de kitesurf et l’une des plus difficiles à exécuter.

Il s’agit de s’élever à plus de 20 mètres dans le ciel, de diriger agressivement l’aile à l’horizontale au-dessus de l’eau et d’initier un looping de 360 degrés. La force pure générée par cette manœuvre a projeté le rider jusqu’à 150 mètres sur l’eau avant qu’il n’atterrisse gracieusement sous le vent. Mais il ne s’agissait pas seulement de maîtriser le mégaloop, les riders ont fait preuve de créativité et de flair en incorporant d’autres figures dans leurs routines. Un jury perspicace composé de cinq membres a évalué les performances de chaque rider, en appréciant l’intensité et le style de leurs manœuvres.

Un participant vu au Red Bull Megaloop. ©Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Lors d’une compétition finale envoûtante, le champion du monde 2022 de Big Air, l’Italien Andrea Principi, a fait preuve d’un mélange exceptionnel de style, de créativité, d’habileté et de force pure. Surmontant des adversaires redoutables comme Liam Whaley (ESP), Cohan Van Dijk (NED) et Jeremy Burlando (ESP), Principi s’est assuré le titre tant convoité avec un score remarquable de 8,04.

Après la finale de 12 minutes, Principi a déclaré : “Les conditions étaient absolument parfaites, l’adrénaline était à son comble ! C’était un plaisir de se mesurer à tout le monde. C’était incroyable. C’est une compétition de rêve pour moi. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir”.