Red Bull Dance Your Style à Bruxelles : Quand la Belgique se déchaîne sur le dancefloor

La particularité de cet événement réside dans le fait que c'est le public qui décide du gagnant. Chaque spectateur se verra remettre un bracelet lumineux qui lui permettra de voter pour son danseur préféré. Lorsque le moment du verdict approche, la salle s'embrase de lumières scintillantes alors que les votes sont comptabilisés. Le danseur ayant le plus grand nombre de votes remporte la manche et passe au tour suivant, pour finalement espérer décrocher le titre de champion belge.

Delanotche performs at Red Bull Dance Your Style at KVS, Brussels on October 29, 2022. // Annika Wallis / Red Bull Content Pool // SI202210300021 // Usage for editorial use only // ©Annika Wallis / Red Bull Content Pool

Parmi les compétiteurs de cette année, on retrouve des talents de renom tels qu'Inès, la gagnante du Red Bull Dance Your Style 2022, qui revient pour défendre son titre avec détermination. Elle déclare : « Je repense à l'instant où j'ai remporté la finale belge l'année dernière avec une grande satisfaction. C'était irréel, et je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure façon de clore l'année. Je suis prête à défendre mon titre prochainement, mais avant tout, je veux m'amuser. Après tout, c'est cela l'essence même de la danse. Le line-up présente de nombreux danseurs talentueux, donc la compétition s'annonce intense. Je suis impatiente de voir ce que cela va donner... (rires) ».

Le line-up complet est une véritable pépite de la scène de danse belge, avec des danseurs représentant une variété de styles, de régions et de cultures. De l'énergie électrisante du krump à la grâce du waacking, en passant par les rythmes endiablés du dancehall et du hip-hop, le public est assuré de vivre une expérience inoubliable.

Anke Clinck performs at Red Bull Dance Your Style at KVS, Brussels on October 29, 2022. // Annika Wallis / Red Bull Content Pool // SI202210300028 // Usage for editorial use only // ©Annika Wallis / Red Bull Content Pool

Voici la liste complète des compétiteurs :

Inès | Gagnante du Red Bull Dance Your Style 2022 | hip-hop | Bruxelles

Makeover | Krump | Bruxelles

Munzola | Krump | Bruxelles

Pocherk | Waacking | Bruxelles

Delanotché | FlexN | Bruxelles

Lady Makeover | Krump | Bruxelles

Cléry | Hip-hop | Bruxelles

Mvfasa | Krump | Bruxelles

Yoshado | Afro Fusion | Anvers

Valerie | Dancehall | Anvers

Puya | Locking | Gand

Fabijooow | Waacking | Louvain

Fama | Hiphop | Beersel

Katerina | Waacking | Maasmechelen

Diemelo | Krump | Liège

Kasha | Hiphop - Krump | Charleroi

Anke Clinck and Ines performing during Red Bull Dance Your Style in KVS Brussels, Belgium on October 29, 2022. // Stefaan Temmerman / Red Bull Content Pool // SI202210300165 // Usage for editorial use only // ©Stefaan Temmerman / Red Bull Content Pool

La tension sera à son comble et l'énergie contagieuse lorsque ces danseurs de haut niveau se défieront sur la piste de danse. Le gagnant du Red Bull Dance Your Style à Bruxelles aura l'honneur de représenter la Belgique lors de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style à Francfort plus tard dans l'année. C'est l'opportunité de briller sur la scène internationale et de montrer au monde entier le talent de la Belgique en matière de danse street.

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/