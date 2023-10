Cléry Khedhir, le nouveau champion belge - Red Bull Dance Your Style 2023

Au bout d'une compétition acharnée, c'est Cléry Khedhir, un Bruxellois de 25 ans, qui a conquis les cœurs du public. La finale palpitante l'a opposé à la lauréate de l'année précédente, Inès Dumbi. Cléry a déclaré : « Eh bien, je dois avouer que je ne m'attendais vraiment pas à cela ! Il y a quelques mois, j'ai passé une audition et je me suis retrouvé dans le line-up presque par hasard. Et regardez où je suis maintenant ! J'ai simplement fait ce que je sais faire - un peu de claquettes, un peu de hip-hop, en explorant tous les styles - et apparemment, ça a marché (rires). J'ai remporté mon premier Red Bull Dance Your Style dès ma première tentative. C'était également un super événement. De bonnes vibes entre les danseurs et un public en délire. Est-ce que je réussirai aussi bien à la finale mondiale ? Eh bien, je vais certainement faire de mon mieux. L'essentiel, c'est de s'amuser ! »

Red Bull Content Pool ©Red Bull Content Pool

Il s'agissait de la cinquième édition du Red Bull Dance Your Style en Belgique, et cette année, le line-up comprenait à la fois des visages familiers et de nouveaux talents. La première demi-finale a opposé la championne en titre, Inès, à Kasha, tandis que Cléry a fait face à Yoshado. C'est le public qui a choisi Inès et Cléry pour la finale. Trois rounds de compétition acharnée, du hip-hop contre du hip-hop. Il va sans dire que les deux danseurs se valaient. À la fin, le public arborait davantage de bracelets bleus que de bracelets rouges, annonçant la victoire de Cléry !

Participants perform during Red Bull dance your style in Brussels, Belgium on September 30, 2023. ©stefaan temmerman

En tant que lauréat belge du Red Bull Dance Your Style, Cléry se prépare maintenant à se rendre à Francfort, en Allemagne, où se tiendra la grande finale mondiale le samedi 4 novembre. Il se mesurera aux finalistes venant de tous les autres pays, suivant les mêmes règles qui confient au public le pouvoir de désigner le vainqueur. L'objectif ultime ? Remporter le titre mondial et la renommée éternelle qui l'accompagne, bien entendu.

Le Red Bull Dance Your Style 2023 a été une célébration de la danse, de la créativité et de la passion. Cléry Khedhir a prouvé qu'il avait le talent et l'énergie pour représenter la Belgique au niveau mondial, et nous attendons avec impatience de voir s'il pourra conquérir la scène internationale à Francfort.

Red Bull Content Pool ©stefaan temmerman

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme/

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/