Comment les Couleurs et le Design redéfinissent la Mobilité Électrique [NEOMOUV]

Cette acquisition stratégique permet à NEOMOUV d'accélérer son développement sur le marché en plein essor des VAE. Elle garantit également la production et offre une plus grande agilité et capacité d'innovation. De son côté, UNIBIKE bénéficiera du savoir-faire de NEOMOUV en matière de conception de VAE, d'achats et d'approvisionnement en composants.

L'acquisition d'UNIBIKE par NEOMOUV est une étape majeure dans le secteur du VAE, mais ce n'est pas la seule innovation que l'entreprise prépare. NEOMOUV annonce également la nomination d'Olivier Schaack au poste de directeur artistique. Olivier Schaack, qui a une longue expérience en tant que directeur artistique de Canal+, apportera sa vision artistique au monde des vélos électriques.

Entretien avec Sophie Guieysse & Olivier Schaack

L'une des questions cruciales auxquelles Olivier Schaack et l'équipe de NEOMOUV devront répondre est la manière d'adapter les couleurs des vélos chaque saison. Comment rendre reconnaissable une marque de vélo sans même lire son nom ? Comment marquer sa présence dans le paysage urbain, où un cadre est un cadre ? La couleur jouera un rôle clé dans la réponse à ces questions, et NEOMOUV a l'intention de suivre les codes couleurs de la mode et des défilés pour se démarquer.

Sophie Guieysse, qui possède une vaste expérience dans le secteur du luxe et a également investi dans NEOMOUV, reconnaît la tendance croissante du vélo et de la mobilité urbaine. Elle souligne que de nombreuses marques de vêtements innovent pour le vélo urbain, proposant des lignes de vêtements allant du bas de gamme au premium. Cependant, les vélos eux-mêmes restent souvent monochromes, gris ou noirs. Avec l'arrivée d'Olivier Schaack en tant que directeur artistique, NEOMOUV vise à briser cette norme en apportant de la couleur et du style à ses VAE.

Nous avons récemment eu l'opportunité de discuter avec Sophie Guieysse et Olivier Schaack, deux des forces motrices derrière la marque, sur l'importance de l'image de marque, des couleurs et du design dans leur stratégie.

L'influence du luxe et de la télévision

Sophie Guieysse, avec, entre autres, son passé dans l'univers du luxe chez LVMH et Richemont, ainsi que son expérience dans le domaine de la télévision chez Canal Plus, apporte une perspective unique à NEOMOUV. Elle voit Canal Plus comme une marque de luxe, en raison de sa qualité d'image et de reconnaissance. Sophie explique que le monde du vélo électrique est moderne et dans l'air du temps, mais que les consommateurs sont souvent perplexes face à la multitude de marques. C'est là qu'intervient l'importance de la marque pour elle. Faire confiance à une marque dans le domaine de la mobilité est essentiel pour les clients qui recherchent un outil fiable. NEOMOUV s'est établie comme un acteur sérieux dans ce secteur, proposant des vélos de qualité à un prix accessible, renforçant ainsi sa réputation de professionnalisme.

Olivier Schaack, ayant travaillé aux côtés d'un génie du design chez Canal Plus, comprend l'importance de la reconnaissance de marque. Il insiste sur le fait que, pour se distinguer, une marque doit être reconnaissable instantanément. Lorsqu'il a commencé à s'intéresser au vélo électrique, il a été frappé par la diversité des marques et a réalisé l'importance de créer une identité visuelle forte pour NEOMOUV.

La puissance des couleurs et du design

Pour se démarquer dans un marché où un « cadre est un cadre », NEOMOUV mise sur les couleurs et le design. Sophie souligne que NEOMOUV a une gamme de 26 modèles physiquement différents, chacun conçu pour répondre aux besoins de différents types de clients. Pourtant, il est essentiel que les gens puissent reconnaître la marque sans avoir à lire son nom.

Olivier et son équipe ont travaillé en étroite collaboration avec une graphiste pour positionner le logo de manière élégante et reconnaissable sur les vélos. Ils ont également incorporé des couleurs dans le logo pour se démarquer de la concurrence. Cette démarche vise à créer une association mentale entre NEOMOUV et son logo, de la même manière que des marques emblématiques comme Google ou Adidas sont instantanément reconnaissables.

L'adaptabilité des couleurs au fil des saisons

Une question cruciale est de savoir comment NEOMOUV compte adapter ses couleurs au fil des saisons et des années. Olivier explique que la marque a simplifié sa palette de couleurs pour se concentrer sur douze couleurs permanentes en harmonie avec le logo. De plus, ils se permettent quatre variations saisonnières pour apporter de l'innovation et de la variété tout en restant fidèles à l'identité de la marque. Cette flexibilité leur permet de s'adapter aux tendances de la mode et de rester pertinents.

Le rôle unique du directeur artistique dans une marque de vélo

Il est rare de trouver un directeur artistique dans une marque de vélo, mais Olivier apporte une perspective précieuse. Son rôle consiste à apporter une réflexion approfondie sur l'esthétique, le sens et l'impact de chaque choix visuel, que ce soit pour le logo, les couleurs ou la position sur le vélo. Il souligne l'importance de prendre le temps de réfléchir au sens de chaque élément visuel, car cela peut influencer la perception des produits et de la marque par les clients.

NEOMOUV continue d'évoluer en s'appuyant sur son expérience dans le luxe et la télévision pour créer une marque de vélo électrique reconnaissable et accessible. Grâce à l'attention portée aux couleurs et au design, NEOMOUV offre une expérience de mobilité électrique unique et contemporaine pour les clients du monde entier. Un cas d’école très intéressant à analyser.

L’histoire d’UNIBIKE

UNIBIKE, établie à Soza au cœur de la Bike Valley au Portugal, est une entreprise renommée pour son savoir-faire exceptionnel en matière de peinture, d'assemblage et de développement industriel dans le domaine du cycle. Fondée par Sergio Ramos, un passionné de vélos et de peinture depuis 1990, UNIBIKE dispose d'une usine ultra-moderne mise en service en 2021. Cette usine est équipée de chaînes automatisées pour les procédés de peinture poudre, liquide et de peinture carbone, et les opérateurs sont des experts dans la pose de stickers à l'eau sous vernis. Avec une expertise de 30 ans, UNIBIKE est reconnue par les plus grandes marques internationales qui lui font confiance. L'usine peut assembler jusqu'à 250 000 vélos électriques par an et répond aux exigences environnementales les plus strictes.

Philippe Vaxelaire, PDG de NEOMOUV, a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette acquisition : « Nous sommes déterminés à démocratiser l'usage du vélo électrique en offrant des produits de qualité, fiables, puissants et compétitifs, ainsi que des services personnalisés. Cette acquisition renforce notre position sur le marché du VAE, élargit notre portefeuille de produits et crée de nouvelles opportunités commerciales. Nous sommes convaincus que cette alliance stratégique apportera de nombreux avantages à nos deux sociétés et à nos clients. Je remercie chaleureusement Sergio Ramos pour sa confiance et suis ravi que ses filles Paula et Victoria continuent l’aventure avec nous. »

NEOMOUV marque son 20e anniversaire en s'imposant comme un acteur majeur du secteur des VAE grâce à l'acquisition d'UNIBIKE et à l'arrivée d'un directeur artistique renommé. Cette entreprise française se prépare à révolutionner le marché du VAE en proposant des produits de qualité et en apportant une touche d'innovation et de créativité à un secteur en pleine expansion. La mobilité urbaine et le vélo électrique n'ont jamais été aussi passionnants, et NEOMOUV est prêt à jouer un rôle central dans cette transformation.

