Voile: la Nations’s Cup sur Néo 495, encore une belle initiative du BRYC

Ce quillard de sport est le fruit de plusieurs années de recherche. Il est insubmersible et inchavirable, et permet la navigation sur fleuve, comme sur mer, en l’occurrence, cette fois, sur le canal maritime de Bruxelles qui le relie à l’Escaut. Le “Néo 495” est surtout conçu pour ouvrir la pratique de la voile à un large public de personnes en situation de handicaps, moteur, visuel, mental ou auditif. Les compétiteurs sont assis côte à côte, dans le sens de la marche pour obtenir un visuel beaucoup plus large sur le plan d’eau, mais aussi d’une communication aisée. La barre classique est remplacée par un manche à balai type avion, ce qui facilite grandement la préhension et les manœuvres. Afin de simplifier l’accès aux non voyants, le tableau de bord est également équipé de repères tactiles, grâce aux cordages.

Neuf équipes avaient répondu à l'invitation des organisateurs.

Et ce week-end, neuf “Néos 495”, venant de Suisse, de Normandie, de Bretagne, des Cévennes et de Belgique (lac de l’Eau d’Heure – SNEH et B.R.Y.C.) avaient répondu présents à l’invitation du BRYC. Personnes valides et handicapées ont navigué ensemble après une première journée consacrée à la jauge et aux formalités administratives avant de laisser la place à la compétition ! Samedi, la fut assez sportive avec du bon vent soufflant toute la journée et offrant un spectacle digne de toute autre compétition même en mer ! Cela dit, les compétiteurs ont fait fi de toutes les conditions même en cas de fort gîte et personne ne s’est senti en insécurité à aucun moment. Quatre manches ont été disputées, suivies d’un traditionnel “repas des équipages” faisant place, comme dans toute régate à la “troisième mi-temps” où on refait le monde et la régate ! Dimanche, les conditions estivales et le vent léger ont, malgré tout, permis au comité de course de lancer cinq courses. Les dix-huit participants ont dû montrer, plus peut-être encore que la veille, leurs talents de fins navigateurs.

Il y eut bien un classement mais, comme souvent dans ce genre de compétition, il n’avait qu’une importance relative. La compétition a prouvé, une fois de plus, qu’en voile, le handicap n’existe pas. Tout est possible et ces journées en furent encore la meilleure preuve avec en exergue le côté humain, amical, solidaire en ces moments où l’on parle beaucoup d’inclusion, les 18 “Néotistes”, leurs accompagnants, leurs aidants, le comité de course et le jury ont encore démontré les valeurs de la voile…