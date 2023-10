Red Bull Rampage 2023 : Thomas Genon et l'Élite Mondiale du VTT de retour dans l'Utah

Le Red Bull Rampage est incontestablement la course de VTT la plus légendaire et la plus exigeante au monde. Le 13 octobre 2023, les 18 meilleurs coureurs du monde se lanceront dans une aventure périlleuse, creusant leur propre chemin sur des falaises abruptes et dévalant ensuite la montagne à une vitesse vertigineuse. Attendez-vous à des sauts et des descentes gigantesques, des tricks époustouflantes, et le tout dans un cadre emblématique qui défie l'imagination.

Jules Langeard ©Jules Langeard

Parmi les participants à cette édition du Red Bull Rampage, un Belge se distingue. Thomas Genon, connu pour sa régularité exceptionnelle dans cette compétition, participera à son dixième Rampage. Dans une déclaration, il a exprimé son enthousiasme : « Les conditions sont extrêmes. Le désert de l'Utah est extrêmement chaud, et les falaises abruptes sont extrêmement périlleuses. Je suis un habitué de cet événement depuis 2012, et chaque année, je tire de nouvelles leçons. J'ai hâte de repousser encore une fois mes propres limites, d'autant plus que cette année marque ma dixième participation ! La phase de construction, la course elle-même, la sensation de liberté que j'éprouve en me surpassant... Le Red Bull Rampage est une expérience sans pareille, impossible à comparer à toute autre compétition. »

Thomas Genon rides his bike at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on 20 October, 2022. // Paris Gore / Red Bull Content Pool // SI202210210170 // Usage for editorial use only // ©Paris Gore / Red Bull Content Pool

La liste de départ du Red Bull Rampage 2023 comprend une élite de riders venus du monde entier, prêts à défier l'Utah. Parmi les pré-qualifiés, on retrouve Thomas Genon (BEL), Carson Storch (USA), Szymon Godziek (POL), et Reed Boggs (USA). Les wildcards sont attribuées à Adolf Silva (SPA), Alex Volokhov (CAN), Bienvenido Aguado Alba (SPA), Brendan Fairclough (GBR), Cam Zink (USA), Clemens Kaudela (AUT), DJ Brandt (USA), Emil Johansson (SWE), Jaxson Riddle (USA), Kurt Sorge (CAN), Kyle Strait (USA), Talus Turk (USA), Tom Van Steenbergen (USA), et Gee Atherton (UK).

Thomas Genon competes at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on 15 October, 2021. // Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool // SI202110160105 // Usage for editorial use only // ©Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Le Red Bull Rampage 2023 promet d'être une expérience inoubliable pour les amateurs de VTT du monde entier. Rejoignez-nous sur FreeRide (section « sports extrêmes » de La DH les sports+) le 13 octobre pour suivre en direct cet événement palpitant où des athlètes audacieux repoussent les limites de ce sport déjà extrême.

