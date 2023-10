Verbier, au sommet du VTT de descente : Retour sur la finale de la Coupe d'Europe IXS 2023

Du 15 au 17 septembre dernier, le Bikepark de Verbier était le théâtre de la quatrième étape et de la finale de la IXS European Downhill Cup, un événement qui a réuni les meilleurs athlètes de cette discipline pour un week-end de compétition acharnée en quête du prestigieux titre de vainqueur de la Coupe d'Europe.

Plus de 300 participants venant de Suisse et d'autres horizons se sont mesurés au chronomètre sur la redoutable piste "Tire’s Fire". Cette piste est réputée pour être l'une des plus exigeantes en Suisse, tant sur le plan physique que technique, promettant ainsi un spectacle captivant et riche en adrénaline pour le public avide de sensations fortes.

Verbier Bikepark ©Verbier Bikepark

Le départ de la piste se situait à 2'090 mètres d'altitude, aux Ruinettes, offrant un point de vue époustouflant sur les Alpes suisses. L'arrivée, quant à elle, était installée à Médran, à 1'533 mètres, pour une distance totale de 2,2 kilomètres. Les coureurs les plus rapides étaient attendus pour franchir la ligne d'arrivée en moins de 4 minutes, faisant de cette descente un défi redoutable pour les concurrents.

Parmi les participants, de nombreux athlètes locaux étaient présents pour défendre leur terrain. Des jeunes talents en devenir aux athlètes d'élite évoluant à l'échelle mondiale, tous étaient déterminés à briller sur cette piste exigeante. L'équipe locale fraîchement formée, Verbier Racing, composée de Delphine Bulliard, Florian Bocquel, Loris Michellod et Fabrice Tirefort (surnommé Trifon), a saisi cette belle opportunité de courir devant son public et de faire honneur à Verbier.

Verbier ©Verbier

Le Bikepark de Verbier a une fois de plus prouvé qu'il était l'un des sites de descente les plus emblématiques en Europe, attirant les meilleurs talents et offrant des défis de haut niveau. Cette finale de la Coupe d'Europe IXS de VTT de descente à Verbier restera gravée dans les mémoires comme un événement majeur de la saison de VTT de descente de 2023, et Verbier continuera à briller en tant que destination incontournable pour les amateurs de ce sport passionnant.

