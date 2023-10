Revivez le Run Épique de Thomas Genon au Red Bull Rampage 2022 et Préparez-vous pour l'Édition 2023

Dans son run, Genon a démontré une combinaison de technique, de courage et de créativité. Il a habilement enchaîné des sauts, des descentes vertigineuses et des tricks à couper le souffle. Son drop 360 étant le point culminant de sa performance et a émerveillé le public et les juges.

« Quelle magnifique édition ce fut encore une fois ! Je suis très heureux que mon drop 360 ait réussi et que j'ai pu ainsi m'assurer une place dans le top 5 », a déclaré Thomas Genon après son incroyable performance. Cette déclaration témoigne de la satisfaction et de la fierté ressenties par Genon pour son parcours exceptionnel lors du Red Bull Rampage 2022.

Thomas Genon competes at Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on 15 October, 2021. // Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool // SI202110160111 // Usage for editorial use only // ©Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

En 2022, c'est le Canadien Brett Rheeder qui a décroché la victoire pour la deuxième fois, tandis que Szymon Godziek (Pologne) et Brandon Semenuk (Canada) ont complété le podium. Thomas Genon a su se hisser au sommet de la compétition, affirmant sa place parmi l'élite mondiale du VTT freeride.

Le Red Bull Rampage, avec son concept unique de création de piste et de descente, continue de captiver les amateurs de VTT du monde entier. L'exploit de Thomas Genon en 2022 reste gravé dans les mémoires. Et à chaque fois, le monde du VTT s'étonne qu'un Belge - qui vient de l'un des pays les plus plats du monde - puisse rivaliser avec les meilleurs coureurs de VTT freeride du monde. Le simple fait d'être sélectionné pour le Red Bull Rampage en dit long sur les capacités de notre compatriote…

Thomas Genon seen at Red Bull Rampage in Virgin, Utah USA on October 14, 2021 // Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool // SI202110150053 // Usage for editorial use only // ©Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

La compétition tant attendue est de retour ! Le Red Bull Rampage 2023 est programmé pour ce vendredi 13 octobre, promettant une journée mémorable dans les montagnes sauvages de l'Utah. Les meilleurs riders du monde sont prêts à redéfinir les limites de ce sport, et cette date est déjà cochée dans les agendas de tous les passionnés de VTT freeride.

Le Red Bull Rampage 2023 promet d'être une expérience inoubliable pour les amateurs de VTT du monde entier. Rejoignez-nous sur FreeRide (section « sports extrêmes » de La DH les Sports+) le 13 octobre pour suivre en direct cet événement palpitant où des athlètes audacieux repoussent les limites de ce sport.

