La Saison 2023/2024 du Freeride World Tour promet de repousser les limites de l'audace

Freeride World Tour Stop 4 ©Freeride World Tour / Jeremy Bernard

La saison 2023/2024 du FWT comportera un total de six stops, offrant aux riders quatre compétitions avant le "Cut". Ce format garantit que les meilleurs athlètes auront plus de chances de se qualifier pour les FWT Finals qui se dérouleront à Fieberbrunn et Verbier, où ils se battront pour le titre de champion du monde. Les athlètes relégués auront également l'opportunité de se requalifier pour le FWT25 grâce au FWT Challenger, en affrontant les meilleurs riders issus des FWT Qualifiers.

1er Stop du FWT : Baqueira Beret Pro, 27 janvier - 1er février

La saison commencera dans les majestueuses Pyrénées espagnoles pour la troisième année consécutive, avec le Baqueira Beret Pro. La face Bacivér, avec son terrain épique, constituera le lieu de compétition. L'excitation est à son comble, car c'est ici que nous aurons un premier aperçu du talent des nouveaux venus, les "rookies", qui tenteront de rivaliser avec les riders confirmés et les champions en titre.

2ème Stop du FWT : Ordino Arcalís Pro, 1er - 7 février

La compétition se poursuivra dans les Pyrénées, en Andorre, avec l'Ordino Arcalís Pro. Le Pic des Planes sera le terrain de jeu des riders, un lieu qui offre tous les ingrédients nécessaires pour un spectacle créatif et ludique, et qui a écrit l'histoire du freeride depuis 2015.

3ème Stop du FWT : Kicking Horse Golden BC Pro, 14 - 20 février

La tournée traversera l'Atlantique pour se rendre en Amérique du Nord, à Kicking Horse Golden BC, en Colombie-Britannique (Canada). Là, les riders se confronteront à la redoutable face Ozone, un terrain extrême offrant de nombreuses opportunités pour démontrer leur talent. C'est l'un des arrêts les plus attendus de la saison.

©Quattro Media & Freeride World Tour & JBERNARD

4ème Stop du FWT : Georgia Pro, 1er - 7 mars

La Géorgie, située à l'intersection de l'Europe et de l'Asie, accueillera un tout nouveau stop sur le FWT. Tetnuldi et Mestia, deux destinations de freeride de premier choix, offriront un terrain vaste et des chutes de neige abondantes. La Géorgie est non seulement riche en traditions, mais aussi en hospitalité, ce qui promet une expérience unique pour les athlètes et les fans.

Le "Cut" aura lieu après ce quatrième arrêt, avant les deux derniers événements qui composeront les FWT Finals.

5ème Stop du FWT : Fieberbrunn Pro, 12 - 18 mars

Après l'excitation du premier événement en Géorgie, les riders se rendront en Autriche pour la première des deux FWT Finals à Fieberbrunn. La face Wildseeloder, une montagne imposante et intimidante, sera le terrain de jeu pour les compétiteurs qui auront deux descentes pour impressionner les juges dans leur quête du titre.

©Freeride World Tour

6ème Stop du FWT : YETI Xtreme Verbier, 23 - 31 mars

La saison culminera avec la Grande Finale du FWT, qui se tiendra sur l'emblématique Bec des Rosses à Verbier, en Suisse. Cet endroit légendaire, qui accueille l'événement depuis 1996, est un véritable défi pour les riders en raison de ses conditions de neige dangereuses. Après l'annulation de l'événement la saison précédente, l’excitation est à son comble pour le retour du FWT dans ce lieu emblématique, où les prochains champions du monde seront couronnés.

La saison 2023/2024 du Freeride World Tour promet de repousser les limites de l'audace, avec de nouveaux arrêts passionnants, une concurrence féroce et des moments palpitants pour les riders et les fans.

Xtreme Verbier ©DAHER & Freeride World Tour

