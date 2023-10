La Red Bull BC One World Final 2023 en direct sur FreeRide : Un belge prêt à enflammer Paris

B-boy Tiro poses for a portrait at the Red Bull BC One Cypher Belgium in Brussels on april 29th, 2023 // Little Shao / Red Bull Content Pool // SI202304300027 // Usage for editorial use only // ©Little Shao / Red Bull Content Pool

Tiro est arrivé à Paris plein de détermination et d'enthousiasme, armé d'une wildcard qui lui garantit une place dans le top 16 final de la compétition. C'est un honneur qu'il ne prend pas à la légère, étant le premier b-boy belge à être invité à cette grande finale mondiale. Il déclare avec passion : « Être le premier b-boy belge invité à la grande finale mondiale est la reconnaissance ultime. Lorsque j'ai commencé à faire du breaking, le Red Bull BC One était déjà un événement important, mais entre-temps, il est devenu la compétition la plus importante pour la communauté. Bien sûr, le but est de gagner, mais je trouve qu'il est encore plus important de montrer au monde entier ce que je peux faire. Je me suis bien préparé, mentalement et physiquement. J'ai répété mes mouvements comme si je devais passer un examen. »

Tiro est loin d'être un nouveau venu dans le monde du breakdance. Il a déjà remporté la finale belge à trois reprises, démontrant ainsi son talent et sa détermination. Il rejoint les 23 autres danseurs du monde entier qui ont également reçu des wildcards, garantissant leur participation à l'ultime Red Bull BC One World Final. Il est ainsi le deuxième b-boy belge à figurer dans le Top 16 de cette compétition légendaire, après l'exploit de Mighty Jimm en 2022, qui a atteint les huitièmes de finale. En 2021, la b-girl Madmax avait également défendu l'honneur belge en Pologne, terminant également en huitièmes de finale.

La Red Bull BC One World Final est une véritable vitrine du talent et de la créativité dans le monde du breakdance. Les danseurs du monde entier se sont préparés pour cette occasion, et le Stade Roland-Garros sera le théâtre de mouvements époustouflants et de performances électrisantes.

