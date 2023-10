Retour d'Expédition au Groenland : Aventure et Science au Royaume de la Glace

IMAQA Expeditions ©IMAQA Expeditions

Jour 1 : L'Arrivée à Narsarsuaq

L'aventure débute avec un atterrissage à Narsarsuaq, un petit aéroport niché au sud du Groenland. Le décor est planté d'emblée : fjords, glace, et une nature à perte de vue. Le soir même, ils embarquent sur un bateau en direction du pittoresque village de Narsaq, où ils passeront la nuit.

Jour 2 : La Quête des Stations Météo

Le deuxième jour, notre équipe est chaleureusement accueillie dans une maison groenlandaise par une vieille connaissance, une occasion unique de s'imprégner davantage de la culture locale avant de partir en bateau vers l'ouest. Leur objectif : démonter la première station météo de l’Université de Liège. Ces gigantesques structures de 11 mètres de haut et pesant 250 kg ont rempli leur mission de collecte de données, et il est temps de restituer à la nature groenlandaise son absence de toutes traces humaines. Une première quête couronnée de succès malgré le froid et le risque d'ours polaires.

Jour 3 : Au Cœur des Fjords

Le troisième jour est consacré à une intense journée d'échantillonnage et de mesures des eaux des fjords pour l'ULB et l'UCLouvain (voir plus loin). Les 3 belges passent la journée entière sur l'eau, analysant et prenant des notes dans un paysage irréel, marqué par l'immensité du Groenland.

Jour 4-5-6 : La Nature Imperturbable

La météo se gâte, rendant la poursuite de la mission compliquée. C'est à ce moment que l'on découvre à quel point le Groenland peut changer de visage. La navigation devient impossible, et le froid saisit. Heureusement, après cette période difficile, les conditions météorologiques se stabilisent et permettent à l'équipe de s'attaquer à la deuxième station météo, située dans les majestueux fjords de Tasermiut.

Jour 7-8-9-10 : Les Derniers Défis

L'attente et la patience sont nécessaires alors que la météo compliquée persiste. Cependant, l’équipe fini par démonter la dernière station météo, située sur une petite île isolée au sud du Groenland. Le risque d'ours polaires et la mer agitée n'ont pas entravé leur détermination, bien que cette journée fût peu reposante.

Jour 11-12 : Le Départ

Il est temps de dire au revoir aux amis groenlandais, de ranger soigneusement les stations météo dans un hangar, et de se préparer pour le retour en Belgique, où de nombreuses analyses scientifiques attendent. Mission accomplie.

Les recherches des universités belges au Groenland

Pour l'Université de Liège, cette expédition avait pour objectif de récupérer et de stocker trois stations météorologiques dans le sud du Groenland, dans le cadre du projet KATABATA. Ce projet, mis sur pied par les chercheurs Damien Ernst et Xavier Fettweis, vise à récolter des données cruciales pour l'implantation d'un parc éolien dans la région sud du Groenland.

<< Le projet KATABATA >>

L'ULB et l'UCLouvain, quant à elles, ont poursuivi leur travail de caractérisation minéralogique et biochimique des fjords groenlandais, initié lors de l'expédition Nanok. Cette étude a conduit l’équipe de jeunes belges au fjord de Qalerallit Imaa, au nord de Narsaq, où ils ont collecté 30 échantillons d'eau de fjord pour étudier l'impact des glaciers à terminaison terrestre, marine ou intermédiaire sur la composition et la production de biomasse.

Les trente échantillons d'eau de fjord, minutieusement collectés lors de cette expédition, constituent une pièce essentielle de l'étude menée par les scientifiques des universités ULB (Steeve Bonneville) et UCLouvain (Sophie Opfergelt). Chacun de ces échantillons a fait l'objet d'un processus de filtrage à travers deux types de filtres spécifiques : le filtre "Dissolved Organic Carbon" et le filtre "Inductively Coupled Plasma".

L'objectif de cette opération ambitieuse est de dévoiler les subtilités de l'impact des différents types de glaciers, ceux à terminaison terrestre, marine et intermédiaire, sur la composition et la production de biomasse dans les fjords groenlandais. Cette recherche vise à caractériser la manière dont la terminaison d'un glacier, c'est-à-dire l'endroit où la glace du glacier rencontre l'eau, évolue lorsque le glacier fond progressivement. De plus, elle explore comment ces variations influent sur la production biochimique des fjords.

Les premières constatations des scientifiques sont particulièrement intéressantes. Il apparaît que la production biochimique, mesurée par exemple par la quantité de phytoplancton, de zooplancton, et même de poissons, est considérablement plus importante aux abords d'un front à terminaison marine, où le glacier se jette directement dans le fjord. Ce site est un véritable bouillon de vie, où les rivières subglaciaires apportent de l'eau froide riche en nutriments, favorisant ainsi la prolifération d'organismes marins.

En revanche, les observations montrent que la production biochimique diminue sensiblement lorsqu'un glacier passe d'une terminaison marine à une terminaison terrestre. Cette transition a un impact significatif sur l'écosystème du fjord, mettant en lumière l'importance de ces zones frontalières pour la biodiversité marine et la chaîne alimentaire locale.

En parallèle de ces travaux, ils ont également effectué des mesures fluorométriques sur les échantillons d'eau. Cette méthode permet de quantifier la fluorescence des composés organiques dissous, offrant une perspective plus précise sur la composition chimique de l'eau et les réactions biochimiques qui s'y déroulent. Ces données complémentaires sont essentielles pour une compréhension plus approfondie des mécanismes sous-jacents à la production biochimique des fjords groenlandais.

Au final, cette étude constitue un précieux ajout à notre connaissance des fjords arctiques, mettant en évidence l'importance des glaciers à terminaison marine en tant que moteurs de la biodiversité et de la production biochimique dans ces écosystèmes fragiles. Elle rappelle également la nécessité de surveiller attentivement ces zones sensibles alors que le Groenland continue de subir des changements liés au réchauffement climatique.

Le soutien d’une commune bruxelloise

Ce projet d'expédition scientifique au Groenland ne serait pas complet sans mentionner le rôle essentiel joué par des partenaires engagés, dont la commune de Woluwe-Saint-Lambert, qui a apporté un soutien précieux à cette équipe de jeunes belges.

Son désir manifeste de contribuer à la recherche scientifique et, par extension, de promouvoir la protection de l'environnement, a été un atout majeur pour la réalisation de cette mission. Ce partenariat illustre la prise de conscience croissante des collectivités locales de l'importance de la recherche scientifique dans la compréhension et la protection de notre environnement. En soutenant des projets tels que cette expédition au Groenland, Woluwe-Saint-Lambert montre l'exemple en démontrant qu'il est possible de faire une différence significative dans la préservation de la planète en collaborant avec des aventuriers engagés. « Penser global, agir local »

Dans la lignée de Nanok Expedition

Cette initiative fait suite à l'expédition Nanok menée en 2022, une aventure audacieuse menée par Gilles Denis et Nathan Goffart. Ces deux Bruxellois ont exploré les étendues sauvages du Groenland dans le cadre d'un triathlon unique en son genre, tout en collectant des données environnementales essentielles pour trois centres de recherche belges. Leur histoire témoigne de la volonté d'explorer et de protéger notre planète, dans une époque où la découverte de nouvelles terres est remplacée par la nécessité de préserver notre unique foyer, la Terre.

<< Nanok Expedition >>

