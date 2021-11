Explorateur et aventurier depuis 15 ans, le Belge Louis-Philippe Loncke enchaine les premières mondiales. Sa spécialité ? Les expéditions en autonomie complète. Son dernier défi fou ? Réaliser la randonnée Kungsleden en Laponie Suédoise soit 440km à pied et 7 lacs à traverser. Le tout en 19 jours. Rencontre avec cet aventurier hors du commun.

« Entre 2004 et 2005, je suis parti 1 an en Océanie et j’ai découvert la randonnée. Et après un an, j’avais quasiment fait 2000km de randonnée. » raconte Louis-Philippe. La passion pour le dépassement de soi est arrivé très vite chez cet ingénieur de formation.

Suite à plusieurs voyages, Louis-Philipe se découvre une passion pour la plongée sous-marine mais surtout pour la randonnée. Une expérience vint lui confirmer qu’il possédait certaines compétences pour cette discipline. Une anecdote remplie de sens, et tout autant marquante pour cet aventurier en construction à l’époque.

« Le truc qui m’a fait comprendre certaines de mes compétences, c’était la randonnée la plus difficile de Nouvelle Zélande. Il faut d’abord traverser un lac avec un bateau qui nous y conduit et on était 7 dans le bateau. Il y avait moi, le petit Belge tout seul. Il y avait 3 Marines Américains avec des épaules comme ça. Et 3 jeunes Israéliens qui venaient de terminer leur service militaire. Des gars militaires hyper entrainés. La randonnée fait 6 jours. A l’arrivée, les Américains me disent « Mais tu es là ?! ». Je suis arrivé une heure après eux, je suis parti tôt le matin. Puis ils m’ont dit que c’était le truc le plus dur qu’ils avaient jamais fait de leur vie. Et puis je leur dis « Mais vous avez fait quoi pour comparer ? ». Et le gars me dit « J’ai traversé l’Alaska à ski ». Donc, j’ai compris que j’avais une certaine capacité. » raconte Louis-Philippe.

Dernièrement, le sportif a encore fait parler de lui lors de sa dernière expédition. Il a réalisé l'entièreté de la randonnée du Kungsleden en autonomie complète et sans assistance, gravissant au passage le mont Skierfe et les sommets nord et sud du Kebnekaise. Un défi impressionnant réalisé en 19 jours. Une performance venant s’ajouter à son palmarès. La tête pleine de projets, Louis-Philippe n’est pas près de s’arrêter.

Voici un aperçu des premières mondiales réalisées par l’aventurier Belge.

2006 : traversée du Parc national MacDonnell Ouest en autonomie complète.

2006 : traversée de l’île Fraser en autonomie complète

2007 : traversée de la partie sauvage de la Tasmanie sans réapprovisionnement

2008 : traversée du désert de Simpson en autonomie complète du Nord au Sud en passant par le centre géographique

2010 : traversée de l’Islande en autonomie complète entre les latitudes extrêmes en été 2011 : BelgiKayak, le tour de la Belgique en kayak sur les canaux

2012 : traversée de la Pologne à propulsion humaine depuis le Mont Rysy à travers les Tatras à pied puis jusqu'à la mer Baltique, en kayak sur la Vistule. Il a présenté cette expédition à TEDxWarsaw 2013

2013 : TitiKayak avec Gadiel Sánchez Rivera. Tour complet du lac Titicaca en kayak. Création du premier inventaire photographique géolocalisé du lac: prise de coordonnées GPS de la limite entre l'eau et la terre ainsi que photographies du paysage d'arrière-plan. Ils ont également pris des photos subaquatiques de la côte Bolivienne Nord afin de localiser l'habitat de la grenouille géante Telmatobius culeus. Il relate cette expédition à TEDxFlanders

2015 : traversée du Parc national de la vallée de la Mort du Nord au Sud en autonomie complète

2016 : Salar Trek 2. Traversée des salar d'Uyuni et salar de Coipasa à pied. Ces deux déserts de sel se trouvent sur l'Altiplano Bolivien et proviennent du Lac Tauca

2018 : Tasmania Winter Trek. Traversée du Nord au Sud de la Tasmanie en hiver austral, sans réapprovisionnement, sans utiliser des routes ou pistes et dormant uniquement sous tente

2020 : HRP2020. Traversée des Pyrénées de l'océan Atlantique à la Mer Méditerranée, sans réapprovisionnement, sans assistance et dormant uniquement sous tente; et gravissant le sommet du Pic Aneto. Son trajet suit une variante de la HRP

2021 - Il randonne et packraft l'entièreté de la randonnée du Kungsleden en autonomie complète et sans assistance, gravissant au passage le mont Skierfe et les sommets nord et sud du Kebnekaise

