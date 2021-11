L’idée de Shadow est simple. Mettre en avant les femmes de l’ombre, ces femmes qui dans les alpes participent à la vie des stations, à l’univers du ski . Elles participent chacune à l’activité des Aravis. Ce film de vingt minutes montre la manière dont elles parcourent ce massif montagneux et la passion qu’elles ont pour cet univers. Dans Shadow, ce sont 5 femmes, deux snowboardeuses et trois skieuses (dont la réalisatrice, Juliane Grosdidier) qui arpentent ce coin de Haute-Savoie. Pas de remontées mécaniques, tout est à la force des jambes et des bras. Des superbes pentes raides, aux combes remplies de poudreuse légère. Le voyage est magnifique.

Shadow est un message d’espoir communautaire pour toutes celles qui rêvent en secret d'être crédibles ou reconnues dans leur pratique du ski ou du snowboard, et qui prouve qu’il n’y a pas besoin de se vendre ou d’être quelqu’un de connue ou reconnue pour dessiner les plus belles lignes, dans l’amour le plus pur des montagnes et dans sa plus grande humilité.

La projection de Shadow est prévu dans différents festivals liés à la montagne.

