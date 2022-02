Comment se relever après une épreuve difficile ? Comment persévérer et garder la tête hors de l’eau ? Présenté en avant-première au festival du film de Tribeca cet été, le film Learning to Drown suit la vie et la carrière de la snowboardeuse professionnelle Jess Kimura, dans les bons comme dans les mauvais moments.

Moitié Japonaise et moitié Belge, Jess Kimura, l'une des athlètes de sports extrêmes les plus influentes au monde, était au sommet de son art lorsque la tragédie a frappé. Alors que tout s'écroule, le chagrin la conduit sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Après la mort tragique de son partenaire, Jess s'est enfoncée dans un cycle d'autodestruction, de chagrin et de désespoir. En plus de ses blessures à la tête et de ses problèmes de santé mentale, les circonstances semblaient insurmontables. Jess n'a trouvé d'issue qu'en elle-même. En affrontant ses peurs les plus profondes, elle nous rappelle que toutes les blessures ne sont pas destinées à guérir. Avec Learning to Drown, littéralement « Apprendre à se noyer », les téléspectateurs sont aux premières loges pour voir Jess briser les stéréotypes avec sa détermination inébranlable et sa mentalité combative.

« Jess Kimura n'a pas peur de tomber. Ce magnifique film présente son parcours dans la persévérance et la détermination. Elle relève un défi après l'autre pour devenir l'une des snowboardeuses les plus influentes de son temps. Jess partage ouvertement ses peurs et ses souffrances les plus profondes et nous rappelle l'importance d'être le meilleur de nous-mêmes, à travers l'histoire inspirante d'une héroïne. » déclare Bachar Khattar, membre du jury du Festival du film de Banff.

Retrouvez le film complet :

https://www.youtube.com/watch?v=kIecauyp8n8&ab_channel=TheNorthFace

Qui est Jess Kimura ?

Jess Kimura est l'une des snowboardeuses les plus influentes de la dernière décennie. Son influence s'étend à l'ensemble du sport, qu'il s'agisse de l'organisation d'événements locaux destinés à soutenir les jeunes snowboardeuses ou de l'obtention à plusieurs reprises des Transworld Snowboarding Rider's Poll Awards.

Jess a gagné pratiquement toutes les récompenses dans sa catégorie, mais c'est sa personnalité unique et authentique qui a séduit son impressionnante base de fans. Il est évident pour tous ceux qui connaissent Jess qu'elle met tout son cœur et son corps dans le snowboard. Elle a progressé en repoussant ses limites, mentalement et physiquement, et ses blessures et ses expériences de vie en témoignent. Jess s'est même ouverte sur son combat contre la maladie mentale.

Son approche globale, son éthique de travail guidée par l’honnêteté et sa détermination sans faille inspirent les hommes comme les femmes. Sa première apparition dans un film lui a valu le segment d'ouverture du film Right Brain Left Brain de Think Thank en 2010, qu'elle a gagné en exécutant une série de figures difficiles, comme le backside tailslide sur une grande corniche en Alaska qui a fait tourner presque toutes les têtes dans le monde du snowboard.

Élevée à Vernon, en Colombie-Britannique, Jess a grandi en faisant du ski et du snowboard à Silverstar. À 14 ans, elle a fait son premier saut sur une planche à neige, Elle a tenté un backflip et a dévalé la pente en tomahawk. L'atterrissage n'avait pas d'importance - Jess avait trouvé sa passion. Elle a participé à des compétitions de slopestyle, halfpipe et de boardercross et a remporté les titres canadiens juniors de pipe et de boardercross avant de trouver sa place dans le snowboard urbain et dans le monde du cinéma. Elle a transposé ses diverses expériences dans l'arrière-pays et est l'une des seules femmes professionnelles à filmer à la fois dans la rue et dans les montagnes. N'ayant jamais craint le travail pénible, Jess a travaillé dans le bâtiment jusqu'en 2011. Elle conduit une vieille camionnette Ford à cabine simple avec une caravane Bigfoot remodelée des années 80, qu'elle a conduite à Baja l'été dernier pour surfer et se remettre d'une blessure à la cheville. Elle fait également du skate et joue de la guitare.

Moitié Japonaise et moitié Belge, la garde-robe de Jess est assortie à ses cheveux noirs de jais, mais derrière son apparence dure, il y a une véritable gentillesse. Elle a toujours pris les jeunes riders sous son aile et son projet de film, The Uninvited, sorti en 2018, donne du temps à l'écran et une réelle opportunité à un équipage féminin en devenir.

