Attention zone de freerun, c'est le Bazar à Istanbul ! Sport extrêmeVidéo Eric Guidicelli Des freerunners dans le Grand Bazar d'Istanbul, une grande première réalisée par Hazal Nehir et Dominic Di Tommaso et les équipes de Redbull.

Si le grand Bazar a à peu près tout vu depuis les années 1455, il manquait l'aventure qui vous est relatée ici. Deux spécialistes du parcours ont arpentés les 64 rues, les 22 portes, les toits et tous les passages qui forment le grand labyrinthe de ce lieu unique dans le monde. Un tournage d'une semaine, qui rapporte les ambiances et prises de vues exceptionnelles. "Être sur le toit du Grand Bazar a été une expérience très inspirante, surtout si vous rêviez de sauter de toits en toits comme un ninja quand vous étiez enfant. C'était comme si mes rêves de 15 ans se réalisaient. Avec une ville comme celle d'Istanbul, c'est devenu une expérience encore plus unique." explique Dominic qui cloture avec Istanbul, sa tournée de lieux historiques apres le Caire, la Suisse et Bruges.

Pour Hazal Nehir, originaire de Turquie, ce projet avait aussi un caractère encore plus fort. Pouvoir faire du freerun dans l'un des monuments les plus célèbre de son pays était un moment incroyable.

"Bien sûr, je connais le Grand Bazar et que les toits sont magnifiques", explique Hazal Nehir. "Je savais aussi que c'était très protégé et si je voulais faire du freerun là-bas, je ne pouvais pas y aller tout seul, donc j'étais vraiment heureux quand Red Bull est venu me voir avec un tel projet."

C'est un beau moment de sport intense et de découverte pour le public et comme le commente les deux freerunners: "Nous avons décidé de créer quelque chose pour ceux qui ne peuvent pas venir à Istanbul, mais qui veulent être ici, en voyageant sur les toits pour redécouvrir cette ville et présenter l'une des destinations les plus anciennes de Turquie et du monde."

L'effet est garantie entre le souffle coupé par des acrobaties vertigineuses et une visite certe rapide mais pleine d'intensité, de couleurs et de superbes décors.