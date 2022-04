<<< Suivez Nanok Expedition en direct >>>

Plus que quelques jours avant le grand départ. De nombreuses années de travail pour arriver à ce jour. Le projet fou Nanok Expedition commence très bientôt. En effet, les deux aventuriers belges quitteront très bientôt leur confort pour faire face au grand froid. Le défi d’une vie et un grand pas pour la recherche scientifique.

« Alors on est bien arrivé et puis, ça fait depuis 5-6 jours qu'on prépare activement le départ. Chose assez cocasse, on a reçu un shotgun par la poste. On a été acheter des munitions au supermarché avec le fromage râpé pour les spaghettis du soir. Et voilà, ça c'est le Groenland, tranquille. » explique Gilles, l’un des deux aventuriers de Nanok Expedition.

« Et voilà, ultra impatients. Le moral est bon, l'équipe est solide. Super impatients de partir. Et on démarre le 15 avril sur l'Inlandsis, pour 30 à 35 jours de traversée. » déclare Gilles Denis.

Nanok expédition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

L’ouverture d’un Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils termineront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

Le projet Nanok est accompagné par l’agence Clyde and Bonnie et par le photographe Sylvain Crasset

Clyde and Bonnie, alias Nicolas Hubin et Charlotte Creplet, accompagnent des entrepreneurs depuis plus de 10 ans dans le développement de leur projet. Le projet Nanok était un défi de plus que Clyde et Bonnie voulait relever.

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de ce projet hors normes.

Sponsors du projet

