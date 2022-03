Des vélos de rêve, une salle de sport, une piste de VTT privée ou encore une collection d’outils sans fin, bienvenue chez Martin Maes. Le jeune pilote de VTT possède définitivement un garage de rêve pour tous les passionnés de vélos. Ayant récemment signé un nouveau partenariat avec la marque de vélo Orbea, il nous fait découvrir en vidéo ses nouveaux vélos.

"J’ai été chez GT ces 9 dernières années et ici c’est complètement différent. Avec Orbea, on a vraiment une équipe qui est motivée à nous faire aller le plus vite", déclare le pilote Belge.

© Orbea FOX Enduro Team & Martin Maes

Martin compte bien continuer à faire parler de lui à l’international, avec encore et toujours le même objectif. "Le titre de champion du monde en Enduro World Series est vraiment l’objectif. Je cherche vraiment la performance ces prochaines années que ce soit en descente ou en enduro. Et mes objectifs sont clairs, être champion du monde dans les deux disciplines", déclarait Martin lors du Red Bull Backyard Sessions en 2021.

Martin Maes sera présent ce weekend 26-27 mars à Lourdes lors de La Coupe du Monde de VTT.



<<< Suivez toute la Coupe du Monde en direct sur Red Bull TV >>>

© Orbea FOX Enduro Team & Martin Maes

Un nouveau vélo de compétition

Son nouveau partenaire vélo : Orbea. Martin a signé pour 3 ans avec le constructeur et a déjà commencé à peaufiner son vélo de compétition : l’Orbea Rallon.

"Ça c’est mon vélo de compétition, donc c’est le Rallon. Grande fourche de 38mm, cadre complètement en carbone, roues de 29 aussi. On tourne généralement autour des 15-16 kilos avec ce type de vélo. On a des pneus renforcés évidemment pour la compétition. Comme on peut le voir, on a une tige de selle télescopique. Ça existe depuis pas mal d’années mais c’est assez révolutionnaire, parce que ça permet de descendre vraiment au maximum le centre de gravité. Il y a quand même pas mal de technologies mine de rien sur ce vélo-ci", explique le pilote Belge.

© Orbea FOX Enduro Team & Martin Maes

Un sport de famille, une passion commune

Admiratif depuis le plus jeune âge de son père, ancien pilote professionnel, il n’a pas fallu longtemps avant que Martin monte sur un vélo. Depuis, il n’a plus lâché son guidon et a performé au plus haut niveau, portant haut les couleurs de la Belgique.

"J’ai commencé le vélo très tôt parce que mon papa était professionnel dans le milieu. Je l’ai toujours regardé, j’ai toujours été fort admiratif. Déjà tout jeune on a commencé à le suivre sur les courses. En tant que compétiteur, on veut toujours gagner. Et j’ai gagné quelques courses jusqu’à présent, j’en suis assez fier. En passant par 2e aux championnats du monde de descente en 2018, beaucoup de victoires en Enduro World Series. Et évidemment, plus on est performant, plus on s’amuse. C’est vraiment ça qui me passionne en fait, prendre énormément de plaisir sur le vélo mais aussi d’aller le plus vite possible", développe Martin.

© Orbea FOX Enduro Team & Martin Maes

Soutenez Martin Maes à Lourdes lors de La Coupe du Monde de VTT

Le compte à rebours de la très attendue Coupe du Monde MTB UCI Mercedes-Benz a démarré. C’est la ville de Lourdes, en France, qui va donner ce week-end le coup d’envoi avec un plateau de stars internationales du VTT.

© Orbea FOX Enduro Team & Martin Maes

