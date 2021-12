En avril 2022, Gilles et Nathan, deux Belges, débuteront leur expédition hors du commun. Ils se sont lancés le défi fou de réaliser un triathlon au Groenland combinant expédition polaire, kayak de mer et escalade sur une durée de 5 mois, en autonomie totale.

Au terme de déjà 3-4 mois d'efforts, ils termineront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet, cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté ! Avec de telles ambitions, ils se doivent de maitriser les techniques de grimpe et également les méthodes pour dormir en falaise grâce à un portaledge.

© Nanok Expedition

« C’est cette structure en toile qui nous permet de dormir tranquille sur la paroi. De la même manière, il y a moyen de tendre une espèce de toile de tente partout autour, ce qui fait que c’est une vraie tente qui résiste aux intempéries. » explique Gilles.

Un confort rudimentaire pour le commun des mortels, mais luxueux dans un tel contexte. Ainsi suspendu à plusieurs centaines de mètres de haut, il s’agit de ne pas avoir le vertige. Heureusement, les deux amis maitrisent à la perfection toutes les méthodes pour sécuriser leur installation.

© Nanok Expedition

« Alors, ce qu’il faut savoir aussi c’est l’aspect sécuritaire de la chose. Il y a des points d’encrage au-dessus, qui s’appellent des relais. Donc à chaque fois généralement, un relais c’est deux gros points d’encrage qu’on relie. Ici ce qu’on a fait c’est que généralement, on fait toujours deux relais : un relais pour les personnes et un relais pour le portaledge. Et les personnes vont également s’attacher au relais du portaledge. Et donc, du coup comme ça on a une double sécurité. Je suis attaché avec ma corde sur un relais, et puis après, normalement, je prends une grande longe et on vient s’attacher au deuxième relais. Toujours être attaché, toujours ! » explique Nathan.

« Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. »

Paulo Coelho

© Nanok Expedition

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de :

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

© Alexandre Buslain

© Alexandre Buslain

© Alexandre Buslain

