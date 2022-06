<<< Soutenez Nanok Expedition >>>

Les deux aventuriers sont bien arrivés sur la côte Est du Groenland, après de longues semaines d’efforts intensifs. Une chose indispensable ayant permis la concrétisation de cette première étape de leur triathlon atypique : La nutrition. Pour un tel défi, une préparation nutritionnelle rigoureuse est indispensable. Pour se faire, ils se sont entourés de la société belge Lepivits.

© David S. Prudhomme

<<< Suivez Nanok Expedition en direct >>>

Bientôt l’heure du kayak

Pour la partie kayak de mer, les deux aventuriers ont prévu des rations plus petites dans la mesure où le kayak ne leur permet pas de transporter des grandes quantités. Ils savent donc que les apports caloriques de leurs rations seront légèrement en dessous de ce qu’ils dépensent sur place, mais ils espèrent complémenter cela avec la chasse et pêche. Des petites rations mais en quantités suffisantes présentent donc une sécurité sur le long terme même si les deux Belges risquent de perdre un peu de poids.

« Alors, pour le kayak de mer, on part sur des menus à 3000 kcal par jour, par personne, ce qui devrait nous permettre de tenir sur la longueur pendant 45, 60 jours, et on devra complémenter avec de la pêche sur place. » explique Nathan Goffart.

© Nanok Expedition

Un encadrement indispensable : Lepivits

« LEPIVITS est avant tout une aventure familiale belge, née à Bruxelles il y a plus de 10 ans. J’ai repris cette société familiale anciennement nommée « Leppin » pour monter un projet innovant autour de la santé qui me tenait à cœur. Depuis 2019, j’ai inauguré un laboratoire à Wavre en m’entourant d’une équipe jeune et dynamique passionnée de nutrition. Mon frère n’a d’ailleurs pas pu y échapper et a décidé de rejoindre rapidement cette belle aventure. Aujourd’hui, LEPIVITS se spécialise dans la production de compléments alimentaires clean composés, entre autres, de vitamines, de minéraux, d’acides aminés, d’enzymes afin de compléter les apports nutritionnels du sportif et d’optimiser le bien-être de tout un chacun. » explique Neil Goffart, le CEO de Lepivits.

© David S. Prudhomme

« LEPIVITS s’est lancé un double objectif. Tout d’abord, nous souhaitons sensibiliser le grand public à une approche fonctionnelle et préventive de la nutrition via la rédaction d’articles santé. Notre blog santé détail l’importance d’une alimentation et d’une complémentation raisonnée pour un bien-être physique et psychologique au quotidien. De plus, nous innovons dans la recherche et la formulation de compléments alimentaires naturels à la pointe de la nutraceutique en évitant l’ajout d’excipient de synthèse. Aujourd’hui, de nombreux professionnels de santé nous font confiance et intègrent nos solutions naturelles dans une approche globale de soin de santé mettant en avant la prévention et le suivi nutritionnel du patient. » développe Neil Goffart.

« Alors voyons un peu concrètement ce qu’ils vont prendre sur place. Donc ils auront leurs compléments de magnésium et de vitamine B, donc pour leur apport en énergie. Ils auront leur Maxivits, donc l’apport en multivitamines et minéraux, notamment vitamine D, zinc, vitamine E, et les bons antioxydants pour éviter de faire trop d’inflammations. Voilà un autre apport en vitamine D supplémentaire pour une bonne production de masse musculaire. Et voilà le CO-Q10, peut-être un peu moins connu, mais qui va favoriser la performance énergétique, donc faire en sorte que nos mitochondries fonctionnent mieux. » conclut Neil Goffart.

© Alexandre Buslain

Nanok Expedition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

La partie Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils termineront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

© Sylvain Crasset

Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Lepivits.

https://lepivits.be/fr/

Merci à Fat Boy's Sports Bar & Grill pour l’accueil lors du tournage.

https://www.fatboysbar.be/

© Alexandre Buslain

Le projet Nanok est accompagné par l’agence Clyde and Bonnie.

Clyde and Bonnie, alias Nicolas Hubin et Charlotte Creplet, accompagnent des entrepreneurs depuis plus de 10 ans dans le développement de leur projet. Le projet Nanok était un défi de plus que Clyde et Bonnie voulait relever. Cet accompagnement prend autant la forme de coaching que de formations, en Marketing Digital, Lean Methodology et Growth Marketing. Plus ça impacte, mieux c’est, évidemment…

Site: https://clydeandbonnie.be/

Instagram : @clyde.and.bonnie_adventure

Retrouvez toutes les actualités de Nanok Expedition:

Site : https://www.nanokexpedition.be/

Instagram : https://www.instagram.com/gillesdenisexpeditions/

https://www.instagram.com/nathan_goffart/

Facebook: https://www.facebook.com/gillesdenisexpeditions

Et suivez également l’aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/