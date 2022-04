<<< Soutenez Nanok Expedition >>>

Plus que quelques jours avant le grand départ. De nombreuses années de travail pour arriver à ce jour. Le projet fou Nanok Expedition commence très bientôt. En effet, les deux aventuriers belges quitteront le sol belge dans les jours à venir directement le grand froid. Une des étapes clés de la préparation d’une telle expédition a été l’alimentation. Pour un tel défi, une préparation nutritionnelle rigoureuse est indispensable. Pour ce faire, ils se sont entourés de la société belge Lepivits.

© Nanok Expedition

Un encadrement indispensable : Lepivits

« LEPIVITS est avant tout une aventure familiale belge, née à Bruxelles il y a plus de 10 ans. J’ai repris cette société familiale anciennement nommée « Leppin » pour monter un projet innovant autour de la santé qui me tenait à cœur. Depuis 2019, j’ai inauguré un laboratoire à Wavre en m’entourant d’une équipe jeune et dynamique passionnée de nutrition. Mon frère n’a d’ailleurs pas pu y échapper et a décidé de rejoindre rapidement cette belle aventure. Aujourd’hui, LEPIVITS se spécialise dans la production de compléments alimentaires clean composés, entre autres, de vitamines, de minéraux, d’acides aminés, d’enzymes afin de compléter les apports nutritionnels du sportif et d’optimiser le bien-être de tout un chacun. » explique Neil Goffart, le CEO de Lepivits.

© Nanok Expedition & Alexandre Buslain

« LEPIVITS s’est lancé un double objectif. Tout d’abord, nous souhaitons sensibiliser le grand public à une approche fonctionnelle et préventive de la nutrition via la rédaction d’articles santé. Notre blog santé détail l’importance d’une alimentation et d’une complémentation raisonnée pour un bien-être physique et psychologique au quotidien. De plus, nous innovons dans la recherche et la formulation de compléments alimentaires naturels à la pointe de la nutraceutique en évitant l’ajout d’excipient de synthèse. Aujourd’hui, de nombreux professionnels de santé nous font confiance et intègrent nos solutions naturelles dans une approche globale de soin de santé mettant en avant la prévention et le suivi nutritionnel du patient. » développe Neil Goffart.

© Sylvain Crasset

Quel est le rôle des micronutriments dans les performances d'un sportif ?

« Ces micronutriments tels que les vitamines, les minéraux, les acides gras essentiels dont les fameux oméga-3, interviennent dans de nombreuses fonctions biologiques. Citons comme exemple le magnésium, ce minéral contenu dans notre alimentation ne fournit que 50% des apports nécessaires au bon fonctionnement de nos cellules alors que le magnésium participe, entre autres, à une fonction musculaire normale et contribue à réduire la fatigue. Lorsque l’organisme est soumis à des périodes de stress, suite à un effort physique ou un travail/mode de vie fatiguant, il est fréquent de voir des déficits ou des carences importantes en magnésium. » - Neil Goffart.

© Nanok Expedition & Alexandre Buslain

« Un autre exemple est celui de la vitamine D. Sous nos latitudes occidentales, notre corps n’est pas capable de synthétiser suffisamment de vitamine D. Plus de 70% de la population est carencée en vitamine D alors que celle-ci contribue, entre autres, au maintien d’une ossature normale et participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Pourquoi ne pas fournir à nos aventuriers des apports optimaux en nutriments pour qu’ils puissent être au top de leur forme ? » - Neil Goffart.

© Sylvain Crasset

Le challenge du kayak de mer

Pour la partie kayak de mer, les deux aventuriers ont prévu des rations plus petites dans la mesure où le kayak ne leur permet pas de transporter des grandes quantités. Ils savent donc que les apports caloriques de leurs rations seront légèrement en dessous de ce qu’ils dépensent sur place, mais ils espèrent complémenter cela avec la chasse et pêche. Des petites rations mais en quantités suffisantes présentent donc une sécurité sur le long terme même si les deux Belges risquent de perdre un peu de poids.

Quel est le rôle de Lepivits dans le cadre de Nanok Expedition ?

« LEPIVITS accompagne nos 2 aventuriers en proposant des conseils nutritionnels afin d’accomplir leurs exploits sportifs. En tant que nutrithérapeute, je leur fournis les clés d’une bonne hygiène alimentaire, en concoctant des menus adaptés à leur métabolisme. Il ne s’agit pas d’ingérer 6000 calories vides tous les jours, mais bien 6000 calories remplies de tous les nutriments dont ils ont besoin pour exceller dans leur challenge sportif. En étant CEO et responsable R&D chez LEPIVITS, je leur recommande des compléments alimentaires à base de multivitamines et d’oméga-3 adaptés à leur endurance et performance sportives. » conclut Neil Goffart, frère de Nathan, l’un des deux aventuriers du projet Nanok.

© Nanok Expedition

Nanok expédition ?

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de ce projet atypique, Nanok Expedition est un exploit sportif prenant vie au Groenland. Un triathlon atypique et unique en son genre combinant successivement une traversée de

· 600 km à ski le long du Cercle Polaire Arctique

· 1000 km en kayak de mer

· 1 km vertical d’escalade pour l’ouverture d’une voie ‘big wall’ en terrain d’aventure.

La partie Big Wall : Au terme de déjà 3-4 mois d'effort, ils termineront leur expédition par l'ouverture d'un "big wall" dans la région des fjords du Cap Farewell. En effet cette région est parsemée de nombreuses grandes parois de 1000 m et plus, et bon nombre d'entre elles n'ont encore jamais été gravies. Ils ambitionnent donc d'ouvrir leur propre voie en style "big wall" et de terminer leur expédition en hauteur et en beauté !

<<< Soutenez Nanok Expedition >>>

© Nanok Expedition



Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Lepivits.

https://lepivits.be/fr/

Le projet Nanok est accompagné par le photographe Sylvain Crasset

Passionné de photos et d'aventures depuis toujours, Sylvain était le photographe reporter parfait pour immortaliser les précieux instants de ce projet hors normes.

Instagram : @sylvain_crsst

© Sylvain Crasset

Retrouvez toutes les actualités de Nanok Expedition:

Site : https://www.nanokexpedition.be/

Instagram : https://www.instagram.com/gillesdenisexpeditions/

https://www.instagram.com/nathan_goffart/

Facebook: https://www.facebook.com/gillesdenisexpeditions

Et suivez également l’aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports



© Sylvain Crasset



Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/