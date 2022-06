L'élite internationale du VTT de descente était de retour dans les Highlands écossais à l’occasion de la Coupe du monde de VTT UCI Mercedes-Benz 2022 à Fort William. Nous en avons profité pour poser 3 questions à Amaury Pierron avant son départ. Occasion rêvée d’entrer dans la tête d’un champion à quelques instants d’une descente cruciale.

© Red Bull Content Pool

Après Lourdes, comment gères-tu la pression ?

« Les médias nous parlent toujours de pression. C’est une question qui revient systématiquement c’est assez marrant. Pour ma part je n’ai pas réellement observé de pression. Je me sens bien et détendu. J’ai bien travaillé avec mon coach et mon mécano pour arriver prêt sur les prochaines étapes. Je n’ai pas réellement pris le temps de mettre la pression à vrai dire. » - Amaury Pierron.

Tu as gagné à Fort William, à deux reprises, il y a 3 et 4 ans. Comment te sens-tu à l’approche de cette étape ?

« Je me sens heureux. J’ai vraiment hâte de commencer cette semaine de compétition. On a eu deux mois de travail depuis Lourdes, tout le monde sera prêt, ça va être cool ! J’ai à cœur de bien faire. » - Amaury Pierron.

Qu’est-ce qui rend cette piste, longue, si particulière et difficile ?

« C’est une piste qui est artificielle à 95% je dirais, au niveau de la construction et du revêtement. Il y a de longues passerelles en bois sur le haut, des pierriers à n’en plus finir au milieu, et des parties plates qui demandent énormément de condition physique pour être efficace sur le bas. La longueur de cette piste est la principale source de difficultés. » conclut Amaury.

© Red Bull Content Pool

Classement final Fort William 22/05

Elite Homme

1st. Amaury Pierron: 4:37.115

2nd. Thibaut Daprela: +0.469

3rd. Laurie Greenland: +0.916

4th. Benoit Coulanges: +0.936

5th. Matt Walker: +1.927

Elite Femme

1st. Nina Hoffmann: 5:14.170

2nd. Camille Balanche: +3.615

3rd. Myriam Nicole: +7.172

4th. Eleonora Farina: +9.621

5th. Vali Höll: +11.478

© Red Bull Content Pool



Classement final Leogang 11/06

Elite Femme

1st. Camille Balanche: 4:08.218

2nd. Myriam Nicole: 4:19.586

3rd. Eleonora Farina: 4:24.281

4th. Louise-Anna Ferguson: 4:29.876

5th. Monika Hrastnik: 4:30.258

Elite Homme

1st. Matt Walker: 3:28.816

2nd. Danny Hart: 3:29.141

3rd. Angel Suarez: 3:30.370

4th. Amaury Pierron: 3:30.530

5th. Andreas Kolb: 3:31.249

© Red Bull Content Pool



