Ce fut un jour historique pour le sport du Freeride, puisque la première étape du Freeride World Tour 2022 s’est déroulée avec succès aujourd’hui à Baqueira Beret, en Espagne. Grâce à de belles conditions, à un public local enthousiaste et des performances époustouflantes, l’événement a marqué la toute première étape du FWT en Espagne. Avec un épais manteau neigeux, et des conditions météorologiques difficiles pendant la semaine précédant l’événement, les organisateurs et les athlètes ont néanmoins pu trouver une belle neige sur la face de Baciver à Baqueira Beret.

Snowboard femmes

La journée a débuté par la catégorie snowboard féminin. Erika Vikander (USA), vétéran du Tour, a réalisé un début de saison fulgurant, avec un style souple et une séquence d'airs stylés qui lui ont permis de remporter la victoire - sa première victoire d'événement dans sa carrière. La deuxième place revient à l'Espagnole Núria Castán Barón(ESP), suivie en troisième position par Tiphanie Perrotin (FRA).

« Je suis ravie de remporter ma toute première victoire ! Mon approche était surtout de m’amuser, et de montrer ce que j'aime le plus dans le snowboard. Je suis également fière de toutes les filles - n'importe laquelle d'entre nous aurait pu gagner aujourd'hui. » déclare Erika Vikander.

Snowboard hommes

Le snowboard masculin est venu ensuite, avec Michael Mawn (USA) qui a pris la première place du podium grâce à de multiples figures réparties sur une ligne créative et puissante. Bien qu'il ait perdu sa place sur le circuit mondial en 2021, il a pu se qualifier à nouveau lors des Freeride World Qualifier sur la même saison, et sa victoire aujourd'hui démontre évidemment qu'il a sa place parmi les meilleurs du monde. Camille Armand (FRA) et Cody Bramwell (UK) complètent le podium du snowboard masculin.

« Je suis très reconnaissant de ce résultat, et aussi de la chance que j'ai eue de rider avec ces incroyables athlètes. C'est peut-être un sport individuel, mais c'est un énorme effort d'équipe qui m'a permis d'être ici. Ma ligne s'est déroulée exactement comme je le souhaitais, c'était incroyable. » explique Michael Mawn.

Ski femmes

En ski féminin, Olivia McNeill (CAN) a fait un retour fracassant au FWT après avoir subi une blessure en 2021. La jeune Canadienne a enchaîné sans problème deux grands sauts, montrant une technique propre et agressive pour remporter de manière convaincante la victoire dans sa catégorie. En deuxième position, Hedvig Wessel (NOR) s’impose, suivie en en troisième position par Zuzanna Witych (POL).

« J'ai travaillé très dur pour revenir ici après ma blessure, ce qui rend la réception d'une descente propre encore plus spéciale. Mes objectifs sont simplement de me requalifier et de skier des descentes dont je suis fière, donc gagner aujourd'hui a définitivement dépassé mes attentes. Je suis particulièrement excitée pour Kicking Horse, les conditions au Canada ont été incroyables jusqu'à présent cette saison. » déclare Olivia McNeill.

Ski hommes

Max Palm (SWE), 19 ans seulement, a volé la vedette en remportant le ski masculin avec le premier double backflip réussi de l'histoire du FWT. Cette figure inattendue a été suivie avec d'autres éléments de freestyle, le tout soutenu par un ski solide et énergique de haut en bas. Palm a été suivi de près en deuxième place par le skieur local, Abel Moga (ESP) et le Néozélandais Craig Murray (NZL), qui, malgré leurs runs incroyables, n'ont pas pu égaler la performance historique du jeune Suédois. Immédiatement après les résultats, Palm (qui a concouru en Espagne en tant que Wildcard à une seule épreuve) a été informé qu'il était invité à participer à la saison entière du Tour.

« Venir ici en tant que Wildcard m'a vraiment enlevé la pression, et m'a permis de me concentrer sur la réalisation d'une course qui me rendrait heureux et fier. J'ai déjà réalisé mon plus grand rêve ce matin en ayant simplement la chance de prendre le départ d'une compétition du Freeride World Tour. Gagner l'événement est au-delà de ce que j'avais imaginé. » explique Max Palm.

Rendez-vous en Andorre

Après la première épreuve et l'établissement du premier classement mondial, les athlètes auront un peu de temps pour se reposer et se préparer, avant que le circuit ne se dirige vers Ordino Arcalís, en Andorre (30 janvier - 5 février), pour la deuxième étape de la tournée 2022.

L’esprit unique du Freeride World Tour

Le freeride est la forme la plus pure de ski et de snowboard. Les riders s’élancent sur un versant de montagne naturel et inaltéré, sans parcours défini et sans chronomètre. Oubliez de placer des bâtons de slalom en bas de la montagne. Oubliez la construction de sauts, de half-pipes et de tables. Oubliez l'entretien des pistes. Les compétitions de freeride ont pour but de jouer avec les caractéristiques du terrain qui se trouvent sur n'importe quel versant de la montagne, dans le format le plus excitant et le plus élémentaire possible. Il y a une porte de départ au sommet et une porte d'arrivée en bas. C'est tout.

Pour évaluer un run, les juges utilisent un système de points de 0 à 100. L'objectif de ce système approuvé par les riders est d'avoir un système de jugement unifié pour toutes les compétitions de la FWT, FWQ et FJT et qui permet à chaque style de ride d'avoir la possibilité de gagner. Les juges sont entièrement certifiés et supervisés par un juge en chef. Ils utilisent une méthode évolutive mais il restera toujours un facteur humain qui pourrait conduire à des interprétations différentes de la descente. Cela fait partie du freeride en tant que sport et doit être accepté par les riders comme par les juges. Pour les épreuves du FWT, le jury est composé de 6 juges : 4 juges, 1 juge principal et 1 juge vidéo (3 provenant du monde du ski et 3 du monde du snowboard). Les critères de jugement sont : La difficulté de la ligne, le contrôle, la fluidité, les sauts et tricks et enfin la technique.

