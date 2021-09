Découverte du Grand Raid BCVS, la mythique course de VTT de 125 km à travers Alpes valaisannes

Sport extrêmeVidéo

Alexandre Buslain

Le Grand Raid est une course de VTT organisée chaque année depuis 1990 à la fin du mois d'août entre Verbier et Grimentz en Valais Suisse. Cette course mythique se décline en plusieurs parcours, tous plus intenses les uns que les autres, et se déroule dans une région riche en infrastructures pour cyclistes en faisant un terrain de jeu idéal pour les passionnés de vélo. Nous avons suivi la course sur cette édition 2021.