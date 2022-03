Coupe d'Europe : Validé ! Sprint Nationals Belge : Validé ! « J'ai passé un super week-end de course à Metz ! Tellement heureux des résultats. Profitons et prenons quelques jours de repos maintenant, bien nécessaires et mérités. » - Maxime Richard.

Double victoire pour le kayakiste belge Maxime Richard. Sur le circuit pro depuis une quinzaine d’année, le Belge s’est fait une place de choix dans le milieu. Et il n’est pas prêt de s’arrêter. Ce weekend, à Metz, le Belge a signé une impressionnante victoire.

« C'était un weekend de Coupe d'Europe qui comptait aussi comme Championnat de Belgique de descente de rivière en catégorie sprint. Donc c'est un gros weekend, un weekend super important pour moi dans la planification et dans la saison. Tout s'est bien déroulé dans la programmation donc je sentais que les sensations étaient plutôt bonnes au niveau des entraînements, etc mais je n'avais pas encore vraiment pu mesurer au niveau international cette saison. Donc c'est avec un petit peu d'incertitude qu'on se rendait là-bas. » développe Maxime.

« C'était un bassin un peu technique sur la partie du haut. Un peu plus physique sur la partie du bas. Et donc ça me correspondait plutôt bien. Donc voilà, j'ai réussi à mettre les choses en place comme je voulais. Je suis super content et donc je gagne le général devant deux Français. Vraiment super content de gagner cette coupe d'Europe et par la même occasion de devenir champion de Belgique en sprint. » explique Maxime.

La passion avant tout

La passion, une ligne directrice dans la famille Richard. « Je pense que, quoi qu’il arrive, mes titres de Champion du Monde senior, c'est ce qui reste le plus beau pour moi parce que c’était vraiment mon rêve de gosse, devenir Champion du Monde ». Une passion, des performances impressionnantes, des rêves mais surtout une rigueur et une préparation minutieuse, voici comment on pourrait présenter Maxime Richard.

De retour au calme

Donc là, je suis de retour à la maison et je vais prendre quelques jours de repos, savourer un petit peu tout ça avant de reprendre l'entraînement progressivement, de continuer la préparation pour les prochains objectifs, les prochaines petites aventures, etc au niveau national et international,

