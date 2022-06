Il y a un mois, la saison de ski 2021-2022 se clôturait. À l’occasion, du 6 au 8 mai 2022, Val Thorens organisait l’ultime descente avant de déchausser les skis pour la saison. Retour en images sur la fermeture de la station et lancement d’une saison d’été qui s’annonce sportive.

À l’occasion de la fermeture de la station pour cette saison de ski, du 6 au 8 mai 2022, Val Thorens organisait l’ultime descente avant de déchausser les skis pour la saison. Dernière station à fermer, la plus haute station d'Europe a accueilli de nombreux "mordus" de ski pour les dernières descentes de ski. Le programme était donc sportif pour les 280 inscrits à la "Big Der" (une course type derby de 3 km) mais aussi festif avec des DJ sets, animations musicales, waterslide, beach party à 2300m, Big Air Bag GoPro et barbecue géant. Retour en images sur la fermeture de la station.

© L. Brochot - OT Val Thorens

Un événement unique

La « Big Der », c'est une course type derby avec un départ à 4 participants depuis le sommet de Péclet et une arrivée au pied du stade Yannick Richard. 3km de descente pour 675m de dénivelé. Nous avons pris part à cette course unique afin de nous mesurer aux autres participants.

Transition idéale vers la saison estivale

Après cette saison de ski mémorable, il est l’heure de préparer son été. De nombreuses solutions VTT se développent partout dans les Alpes. Val Thorens, avec la vallée des Belleville, se positionne dans ce secteur. Avec plus de 30 itinéraires de VTT balisés, représentant au total près de 260 kilomètres de parcours (l’équivalent d’un Paris-Lille, ou de 6,5 fois le tour du lac d’Annecy), la Vallée des Belleville apparaît comme un terrain de jeu infini pour tous les passionnés de vélo.

© L. Brochot - OT Val Thorens

On retrouve notamment, entre les pistes de downhill et d’enduro, des itinéraires mythiques.

Les Menuires - Val Thorens - 6,5 km : arrivée au cœur de la plus haute station des 3 Vallées à 2300 m d’altitude avec en ligne de mire un panorama sur la Vallée des Belleville.

Courchevel 1850 - Col de la Loze - 8,5 km : avec en point d’orgue l’ascension du col de la Loze à 2304 m d’altitude.

Col de la Loze - Méribel - 7 km : descente en pente douce.

Sommet de Tougnète - Les Menuires - 7 km : un tracé plus clément et qui se fait (presque) sans efforts à la descente. Pour les plus téméraires, 627 m de dénivelé et une pente à 8 % en moyenne s’offrent à eux !

© T.Loubere OT Val Thorens



Val Thorens, un terrain de jeu idéal

Plus haute station d’Europe, Val Thorens c’est :

En été :

30 itinéraires de VTT balisés.

260 kilomètres de parcours VTT dans la Vallée des Belleville.

De nombreuses solutions pour VTT électriques.

De l’alpinisme

Des randonnées pédestres de plusieurs dizaines de kilomètres à travers les cols et montagnes.

En hiver :

150km de pistes sur la station.

600km de pistes sur les 3 Vallées.

25 543 lits touristiques.

Ouvert en moyenne du 20 novembre au 8 mai.

Un Snowpark.

Un Family Snowpark.

600 000 visiteurs accueillis pendant la saison d’hiver 2021-2022 dans la vallée des Belleville, berceau de la station Val Thorens.

© Alexandre Buslain



En route vers la saison 2022-2023

L’hiver prochain marquera un tournant dans l’histoire et le développement de Val Thorens, qui fêtera ses 50 ans en 2022/2023 avec notamment la construction d’un nouveau centre sportif innovant et modulable qui s’achèvera en début de saison prochaine. Un panel supplémentaire d’activités pour les visiteurs de la station, toujours plus nombreux chaque année.

Retrouvez toute l’actualité sport extrême et aventure sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/