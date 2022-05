« Si je m'amuse sur mon vélo, si j'ai du fun, je déroule, et donc je roule très vite. Il ne faut pas oublier que le sport c'est aussi au moins à 50 % mental. » - Martin Maes.

Un nouveau partenaire vélo, une préparation minutieuse et de nombreux rêves en tête, le pilote de VTT Martin Maes est prêt pour la saison à venir.

Martin compte bien continuer à faire parler de lui à l’international, avec encore et toujours le même objectif. « Le titre de champion du monde en Enduro World Series est vraiment l’objectif. Je cherche vraiment la performance ces prochaines années que ce soit en descente ou en enduro. Et mes objectifs sont clairs, être champion du monde dans les deux disciplines. » déclarait Martin lors du Red Bull Backyard Sessions.

© Orbea Enduro Team

Martin Maes sera présent ce weekend 21-22 mai à Fort William lors de La Coupe du Monde de VTT descente.

<< Suivez toute la Coupe du Monde en direct sur Red Bull TV >>

La mythique course de Fort Wiliams

« Fort William, c'est un endroit tout d'abord mythique. Des milliers de personnes qui viennent à travers le monde pour voir cette course. Et j'ai eu l'occasion de briller plusieurs fois en tant que junior. J'ai gagné ma première participation en 2014. Je venais vraiment pour l'expérience de rouler là-bas sans prétention de résultats et je me suis surpris à gagner ma première Coupe du monde là-bas. Donc ça, c'est un rêve qui était devenu réalité à un moment dans ma carrière que je n'oublierai jamais. Et puis, j'ai répété cela en 2015. Je me souviens, j'ai même vomi quelques minutes avant le démarrage tellement la pression était forte. C'est une course qui correspond bien à mon physique. C'est une course de descente où il faut être vachement endurant parce qu'il y a un gros pédalage vers la fin. Et c'est là souvent que les écarts sont faits. » explique Martin.

© Orbea Enduro Team

Un nouveau vélo de compétition pour la saison enduro

Son nouveau partenaire vélo : Orbea. Martin a signé pour 3 ans avec le constructeur et a déjà commencé à peaufiner son vélo de compétition : l’Orbea Rallon.

« Ça c’est mon vélo de compétition, donc c’est le Rallon. Grande fourche de 38mm, cadre complètement en carbone, roues de 29 aussi. On tourne généralement autour des 15-16 kilos avec ce type de vélo. On a des pneus renforcés évidemment pour la compétition. Comme on peut le voir, on a une tige de selle télescopique. Ça existe depuis pas mal d’années mais c’est assez révolutionnaire, parce que ça permet de descendre vraiment au maximum le centre de gravité. Il y a quand même pas mal de technologies mine de rien sur ce vélo-ci. » explique le pilote Belge.

© Orbea Enduro Team

Soutenez Martin Maes à Fort William lors de La Coupe du Monde de VTT

Le compte à rebours de la très attendue Coupe du Monde MTB UCI Mercedes-Benz à Fort Williams a démarré.

<< Suivez toute la Coupe du Monde en direct sur Red Bull TV >>

Suivez les aventures de Martin ici :

https://www.instagram.com/martin_maes5/?hl=fr

© Orbea Enduro Team

Retrouvez l’intégralité de l’actualité bike sur FreeRide by DH Les Sports+.

Site : https://www.dhnet.be/sports/omnisports/sport-extreme

Facebook : https://www.facebook.com/FreeRideByDHLesSports

Instagram: https://www.instagram.com/freeride_by_dhlessports/