Envie de se frayer un chemin jusqu’aux sommets, se laisser porter par la beauté des paysages, dévaler les pentes et sentiers à vélo, opter pour la van life et ralentir la course du temps, s’offrir des haltes rafraîchissantes au bord d’un lac, … Bienvenue en Savoie Mont Blanc.

Dans le cadre du nouveau calendrier des vacances scolaires belges francophones qui entre en vigueur dès la rentrée prochaine, les habitudes de nombreux ménages seront un peu bousculées. Avec le changement de dates des congés, certaines vacances, comme Pâques, ne pourront plus nécessairement être synonyme de voyage au ski. A la recherche de nouvelles destinations accessibles toute l’année, penchons-nous plus spécifiquement sur deux destinations au cœur de la Savoie Mont Blanc : Evian, au bord du lac Léman, et Chamonix, au pied du Mont Blanc. Ces deux villes pourront dès lors accueillir des vacanciers belges lors des prochaines vacances de Pâques programmées début mai 2023.

© Yucca Films

Chamonix-Mont-Blanc : Ouvrez la voie

Capitale mondiale de l’alpinisme, la vallée de Chamonix est située au pied du site exceptionnel du massif du Mont-Blanc. Aux frontières de la Suisse et de l’Italie, elle regroupe d’ouest en est les stations de Servoz, des Houches, de Chamonix-Mont-Blanc, d’Argentière et de Vallorcine. Laissez-vous emporter par les sommets alpins les plus hauts d’Europe. La vallée de Chamonix-Mont Blanc a le privilège d’être nichée au pied d’un massif dont l’ampleur et la richesse sont un appel à la rencontre des sommets, des lacs, des réserves naturelles, des paysages de moyenne et haute altitude. La découverte est progressive : promenades en fond de vallée le long de l’Arve, au pied des cascades et dans les villages, puis randonnées faciles en moyenne montagne et enfin sentiers de randonnées et itinéraires plus difficiles jusqu’à la haute montagne. Sans oublier une grande diversité d’activités sportives ou de loisirs comme le VTT, le trail, le parapente, le golf... ainsi que des infrastructures de qualité pour les sports indoor ouvertes à l’année : piscine, patinoire, tennis, squash et mur d’escalade.

© OT_Chamonix-Mont-Blanc_MR

Pour les amoureux de montagne, le téléphérique de l’Aiguille du Midi transporte ses passagers en vingt minutes aux portes de la haute montagne, à près de 4000m d’altitude : une vue inoubliable sur le mont Blanc et les Alpes. Les visiteurs de tous âges peuvent également découvrir le fameux site de la Mer de Glace (1913 m) en empruntant le petit train du Montenvers ou en prenant le tramway du Mont-Blanc (1794 m) et profiter du panorama sur le glacier de Bionassay.

Côté bien-être : des espaces détentes, des spas haut de gamme, ainsi que de nombreux professionnels proposent toute une panoplie de soins.

© Yucca Films



Pays d’Evian, Vallée d’abondance : Quand le Léman vous inspire

Une fois encore, un terrain de jeu infini pour les amoureux de sports et de nature. Bordée par le Léman, cette région offre un cadre idéal à la pratique des sports nautiques mais également un grand nombre de solutions VTT. Le lac Léman c’est plus de 400 offres culturelles et de loisirs toute l’année.

Un lien fort avec la nature qui se traduit de plusieurs manières. Lauréate du programme européen Espaces Valléens, la communauté de communes pays d’Évian-vallée d’Abondance affirme ainsi sa volonté de maintenir l’attractivité du territoire en favorisant la diversification touristique, la complémentarité des activités et des services, la valorisation des patrimoines alpins et la coopération entre territoires. Parmi les projets inscrits dans ce cadre : créer une destination lac, plateau et montagne pour s’adapter au changement climatique, faire de la transition écologique et du développement durable les fils rouges de son action et développer le "slow tourisme".

© shutterstock



Une culture ride importante

La Savoie Mont Blanc s’affirme depuis plusieurs années sur la scène ride, et pas uniquement durant la saison hivernale avec le ski et snowboard. L’Agence Savoie Mont Blanc poursuit son opération séduction auprès des jeunes passionnés de Board Culture en intensifiant son action autour de 4 événements majeurs :

La tournée Savoie Mont Blanc Freestyle Tour powered by FISE à Évian-les-Bains (2-3 juillet), Tignes (10-11 juillet), Avoriaz (31 juillet-1er août)), et La Clusaz (24-25 septembre).

L’étape FISE Xperience à Thonon-les-Bains (13-15 août).

Le High Five Festival à Annecy, réunit plus de 30 000 passionnés de glisse et de ride culture (30 septembre-2 octobre).

Des événements immanquables pour les amoureux de sensations fortes. La montagne ne se résume pas au ski et au snowboard. Dans un tel cadre, un large panel d’activités s’offre à chacun : Parapente, vélo, randonnée, ski nautique, wakeboard, rafting, escalade, alpinisme, … Et la liste est encore longue. En famille, entre amis ou en couple, la Savoie Mont Blanc propose une liste infinie d’activités outdoor.

© Fabian Bodet



